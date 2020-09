Mannen som drepte John Lennon sier unnskyld til Yoko Ono

I 1980 skjøt og drepte Mark Chapman den verdenskjente artisten John Lennon, mens Lennons kone Yoko Ono så på. Nå beklager Chapman drapet, melder BBC.

– Det var en ekstremt egoistisk handling. Jeg er lei meg for smerten jeg har påført henne. Jeg tenker på det hele tiden, sa han.

Unnskyldningen kom under hans ellevte prøveløslatelseshøring i forrige måned. Det ble også ellevte gang Chapman ble nektet løslatelse.

Det er Press Association som nå har fått tilgang til dokumentene fra høringen.

– Jeg vil bare gjenta at jeg er lei meg for det jeg har gjort, sa Chapman under høringen.

– Jeg har ingen unnskyldning. Dette var for selvforherligelse. Jeg synes den verste typen kriminelle handling er å gjøre noe mot uskyldige, sa han.

Chapman sa videre at drapet ikke hadde noe med Lennons karakter eller handlinger å gjøre. Han sier han drepte Lennon fordi han var «veldig, veldig, veldig berømt».

Mark Chapman var 25 år gammel da han drepte John Lennon i 1980. 40 år senere er han 65 år og fortsatt i fengsel. Foto: Chip East / Reuters

Fortalte om drapet

Chapman uttalte også at han fortjente dødsstraff. Ingen i New York har fått dødsstraff siden 1963, selv om det ikke ble formelt avskaffet i delstaten før i 2007.

Da den niende høringen fant sted, fortalte Chapman om drapsnatten. Chapman avfyrte fem skudd, hvorav fire traff Lennon.

Bilde av Mark Chapman fra 2018. Foto: AP

Han hadde oppsøkt Lennon tidligere på dagen før drapet, og fikk ham til å signere et album.

– Dette er noe jeg virkelig angrer på. Han kom ut, og jeg hadde albumet hans og en penn, og ba ham om å signere det. Han tok seg god tid, og spurte om det var noe annet jeg ønsket meg. Kona hans ventet i en limousin, og jeg tenker ofte på hvor hyggelig han var mot en helt fremmed person, sa Chapman den gangen.

Leste berømt bok

På drapstidspunktet hadde han med seg JD Salinger-boken «Catcher in the Rye», som han leste da politiet arresterte ham.

Under høringen fortalte han om hvordan han kjente seg igjen i hovedkarakterens ensomhet og isolasjon da han leste den.

Chapman fortalte også at han var stor fan av The Beatles frem til han ble kristen. Da ble han rasende over at bandet var mer populære enn Jesus.

Drapet på John Lennon sendte sjokkbølger gjennom verden. Lennon var med på å danne det som ble verdens mest kommersielt suksessfulle band, The Beatles, men forlot bandet i 1969.

Lennon var gift med kunstneren Yoko Ono, og sammen hadde paret et barn.