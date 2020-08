Mange påstår de er «friluftsinteressert» for å skaffe seg partner

– Det er helt tydelig at dette er en trend og at den vil fortsette, fordi vi er stadig mer opptatt av helse og å fremstå som sunne. Spesielt nå under pandemien, sier datingrådgiver Ane Hagen.

Jobben hennes er å hjelpe folk med å bli gode «datere». Hagen har blant annet skrevet boka «Derfor lykkes du ikke med nettdating».

Tre av fem friluftsinteressert?

Organisasjonen Norsk Friluftsliv påstår de har kartlagt over 500 datingprofiler på Tinder og Match.com. Funnene viser at tre av fem nordmenn, uavhengig av kjønn, fremstiller seg selv som friluftsinteresserte. Oftest i bildene de velger, men også i beskrivelsen av seg selv.

Anders Opdal Zachrisen håper på å finne en kjæreste snart. Foto: Eskil Wie Furunes

Anders Opdal Zachrisen er 26 år og singel. På det første bilde på Tinder-profilen hans står han i raske briller på fjelltur.

– Det er en interesse for meg, og jeg vil gjerne ha en sporty jente som kjæreste.

Han tror det er mange som bare påstår at de driver med friluftsliv for å bli mer attraktive.

– Det er ofte lett å skille mellom dem som faktisk er friluftsinteressert og dem som bare har kjøpt dyrt utstyr.

En dårlig idé

Hagen er overbevist om at mange «faker» en friluftsinteresse.

Ane Hagen er profesjonell «Kirsten Giftekniv». Foto: Privat

– Vi ønsker å fremme at vi tar vare på oss selv og de indre verdiene, og den sunnheten og friskheten et slikt bilde viser.

– Så det å fremme seg selv som friluftsinteressert er en god idé?

– Nei, det er en dårlig idé. Ikke gjør det! Det er veldig viktig å skille seg ut på datingtjenestene. Ikke ha de samme bildene som alle andre, sier den erfarne «matchmakeren».

– De fleste i Norge skal liksom være friluftsmennesker uansett, så velg noen andre sider ved deg selv som gjør at du skiller deg ut. Det kan være krevende å få «match» på datingtjenestene, spesielt for menn, sier hun.

Anders Opdal Zachrisen har likevel troa på at friluftsbilde hans funker.

– Så får vi se om noen biter på, smiler han.