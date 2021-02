I mylderet av humorkontoer på Instagram, gjør stadig flere flerkulturelle talenter seg synlige.

– Jeg spøker ofte om det å bli slått av mor og far. Det er noe jeg opplever folk tror er en del av oppdragelsen til mange flerkulturelle, sier manusforfatter og komiker Javad El Bakali spøkefullt.

Han legger fort til at han har hatt en fin oppvekst.

For å illustrere det viser han et bilde av en dame som kaster en sandal mot en annen person. Bildene han bruker henter han fra internett, satt sammen med en humoristisk tekst blir det en meme.

Han er en av mange som bruker selvironi rundt sin egen bakgrunn. Eller i alle fall mytene rundt den.

Javad El Bakali (26) er fra Haugenstua i Oslo. Det hele begynte to år siden. Han delte morsomhetene med venner på Instagram, men på kort tid har han opparbeidet seg nesten 50.000 følgere.

I 2019 ble El Bakali nominert til humorprisen for kontoen.

Følger flere slike kontoer

16-åringene NRK møter på gaten i Oslo sentrum forteller at det er flere av disse kontoene, og mange synes de er morsomme. De forteller at de følger utlending.memes på Instagram.

– Det er en veldig stor greie. Jeg følger kanskje fem slike kontoer, men det er nok flere som følger flere enn meg, sier Eeden Yusuf.

– Mye av det er ganske morsomt og får alle til å smile og le.

Videre forteller ungdommene at de ofte ler av innleggene og raskt deler dem med hverandre.

– Vi pleier ofte å sende hverandre slike memes, sier venninnen Ellie Jones.

Ellie Jones og Eeden Yusuf følger flere slike humor-kontoer. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Kongen av Gulset og Svart Humor åpnet dører

Humorforsker John Magnus Dahl mener oppblomstringen av humorkontoene skyldes serier som Svart Humor og Kongen av Gulset.

– Det virker som om de profesjonelle komikerne viser at det går an å vitse med flerkulturell identitet. Det samme kan en se i Sverige, der er slike Instagram-kontoer dukka opp for fem-seks år siden.

Dahl ser utviklingen i Norge som et tegn på at det finnes en flerkulturell ungdomskultur her også.

– Instagram har blitt en plattform der denne identiteten uttrykkes fritt. Navn på kontoer som utlending.memes og utlendingshumor tyder på at det har blitt en del av en «utlendingsidentitet», som er en spesiell måte å være norsk på.

– Det som kommer frem på Instagram er et tegn på selvsikkerhet, legger Dahl til.

– Vi har alltid vitsa om oss selv

Sandeep Singh er TV- og filmanmelder og programleder i P13. Han sier at han følte seg litt tråkket på av komikere som liksom skulle representere minoritetsgruppene.

– De vitset om oss for majoriteten. Mens nå vitser vi om oss selv, og kun for oss selv. Det er forskjellen.

Singh sier den interne humoren blant minoriteter nå er moden nok til å deles med resten av verden.

– Man inviterer på en måte andre inn til å være med i det humoruniverset.

Sandeep Singh TV- og filmanmelder og programleder i P13. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Minoriteter som gangstere

Humorforskeren har lagt merke til at flere og flere unge minoriteter bruker Instagram og andre sosiale medier som en plattform for å dele sin humor.

– Det er nok en reaksjon på at humor om minoriteter i Norge lenge har vært laget på majoritetens premisser.

Han trekker frem Lisa Tønnes rollefigur Ali Reza fra midten av 2000-tallet som eksempel.

– Humoren på den tida besto bare av masse stereotypier som mange nordmenn tenker om minoriteter. Det var heller ikke humor som minoritetene kjente seg igjen i. Det var tydelig at det var laget på nordmenns premisser.