Maja Lunde ut mot ny, norsk oljeleting: – Jeg synes ikke dette er veldig klokt

– At vi skal fortsette med dette, tror jeg mange opplever som uforståelig, sier den anerkjente forfatteren til NRKs aktualitetsprogram «Torp».

På tirsdag tildelte olje- og energiminister Sylvi Listhaug ut 69 letelisenser til olje- og gassnæringen. 33 i Nordsjøen, 23 i Norskehavet og 13 i Barentshavet.

– Jeg synes ikke dette er veldig klokt.

Maja Lunde er kjent for sine bøker som tar opp klima og miljø. I høst ga hun ut sin tredje bok i klimakvartetten: Przewalskis hest. Hun er for mange kjent for boken «Bienes historie».

– Vi er nødt til å tenke nytt, sier den norske forfatteren, som er opptatt av klimakrisen.

Det at oljeboringen vil styrke velferdsstatene og holde folk i arbeid i mange år, mener hun er argumenter som tilhører fortiden.

– Vi vet at vi må klare oss uten olje i fremtiden, sier hun alvorlig.

Olje- og energiminister, Sylvi Listhaug (Frp), sier oljefunn er roten til alt godt, mens miljøbevegelsen raser.

– Det er små bedrifter og store bedrifter som leverer til olje- og gassindustrien, så det har enormt mye å si for Norge at vi gjør nye funn, sa Listhaug til NRK da hun gjorde de nye lisensene kjent.

Flere står bak det Lunde sier

Andre kulturpersonligheter støtter opp om det Lunde sa på «Torp».

– Det er fullstendig galskap det de holder på med, sier lofotværingen Sondre Justad.

Han har vært opptatt av kampen om Lofoten og feltene utenfor Lofoten i mange år.

– Jeg merker at jeg blir provosert og skuffet. Jeg føler de svikter oss nå. Oss og verden.

Justad påpeker at han ikke hadde vært foruten oljen, da det har gitt mange mye, men mener at man nå må se fremover.

– Jeg ser at det har gitt oss vanvittig mye. Det er en grunn til at jeg sitter her i en egen leilighet med en Mac, musikkutstyr og lever et godt liv. Det er takket være oljenæringen. Så tusen takk.

– Men i dag må vi gå frem som et godt eksempel og satse så mye vi kan på fornybar energi.

– Jeg synes det er parodisk

Senjaartisten Moddi mener at man som kulturprofil må fortsette å bruke kunsten som et talerør for å ta opp disse viktige temaene, men mener også at politikere må begynne å høre på ungdommen som skal vokse inn i dette samfunnet.

– Jeg skulle ønske at jeg kunne flire av det. Det er nesten ikke til å tro, men det går nesten ikke an å flire av det heller fordi det er så alvorlig, sier artist Pål Moddi Knutsen som er bedre kjent under artistnavnet Moddi.

– Det er så mange stemmer, men det er også en skokk av politikere som nekter å lytte. De tar kun hensyn til sine fire neste år på tinget.