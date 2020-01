Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) kunngjorde de såkalte TFO-tildelingene på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord, slik også hennes forgjengere har hatt tradisjon for å gjøre.

I alt har 28 selskaper fått tilbud om eierandeler i 69 nye letelisenser, deriblant 13 lisenser i Barentshavet.

– Jeg er stolt over å kunne tilby 69 nye utvinningstillatelser i årets TFO-runde, uttaler hun, og fortsetter:

– Oljefunn er roten til alt godt: nemlig verdiskapning og arbeidsplasser. Det er små bedrifter og store bedrifter som leverer til olje- og gassindustrien, så det har enormt mye å si for Norge at vi gjør nye funn, sier Listhaug til NRK.

«Et svik»

Men olje- og energibevegelsen har ikke miljøvernerne med seg.

– Listhaug ga oss akkurat 69 nye grunner til at ikke denne regjeringen bør få fortsette, sier MDGs stortingsrepresentant og nasjonale talsperson Une Bastholm.

– Innen 2050 må verden ha sluttet med fossil energi, og de globale utslippene være lik null. Likevel vil altså Listhaug at Norge skal lete etter mer olje og gass. Det er et svik mot alle som vokser opp i dag, sier hun.

SVs Lars Haltbrekken mener det nå er «helt tydelig» at Frp har festet grepet om oljepolitikken i regjeringen.

– Det lover dårlig for diskusjonen om iskanten senere i år, sier han.

Listhaug svarer at det eneste som vil skje ved en oljestopp er at produksjonen flyttes ut av Norge, og at andre land vil produserer det vi gjør nå.

– Verden kommer til å trenge olje i mange, mange år fremover, selv om vi skulle innfri målene i Parisavtalen. Mange felt vil de neste årene gå tom, så verden trenger å investere i nye felt for å erstatte de gamle.

Resirkulerte arealer

Bransjen meldte for sin del om store forventninger i forkant av kunngjøringen.

– TFO er usedvanlig viktig fordi det er på den måten man får tilgang til nytt areal for sitt selskap, sa næringspolitisk direktør Timmy Hansen i Norsk olje og gass til NTB.

TFO står for tildeling i forhåndsdefinerte områder. Hansen beskriver det som en «resirkulering» av områder som allerede er åpnet for olje- og gassvirksomhet.

Blokkene ligger i områder nær planlagt og eksisterende infrastruktur, og som er velkjente etter flere år med letevirksomhet.