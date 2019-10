Magne Furuholmen om hjerteproblemer: – Knyttet til følelser rundt a-ha

A-ha skal på nytt ut på turné, ni år etter at de la ut på sin avskjedsturné og annonserte at de la bandet på hylla. I «Ukeslutt» på P2 forteller Magne Furuholmen at selv om de var enige om å legge opp da, har de blitt hentet inn av sin egen historie.

– Det blir ikke noe forsøk på en ny siste gang. Jeg sier ikke det en gang til, så dum er jeg ikke, sier Furuholmen.

I tillegg til 60 konserter verden over, kommer også filmen om trioen. Når det kommer til hvilke overraskelser bandet har planlagt, er han heller hemmelighetsfull.

– «Hunting high and low» er omtrent 40 minutter lang, så den er uansett ikke en hel konsert. I tillegg har vi et knippe låter spredt rundt fra karrieren,. Noen hiter som kom etterpå og noen overraskelser vil det være, men noe mer konkret får du ikke meg til å være, utdyper han til NRK.

Avkrefter albumplaner

Til Ukeslutt kunne Furuholmen avkrefte at de har planer om nytt album i løpet av 2020.

– Men vi har mye materiale som ligger uforløst, legger han til.

I tillegg til turné kommer det også en film om bandet, «a-ha the movie». Ifølge Norsk filminstitutt følger filmen bandet gjennom fire år på 80-tallet.

«Da de inntok første plassen på Billboard-lista i USA i 1985 gikk drømmen i oppfyllelse, eller gjorde den det?», står det i omtalen av filmen.

Tidligere har det vært skrevet om krangling, interne maktkamper og strider i bandet, men i 2016 var de samlet igjen. Da sa Paul Waaktaar-Savoy til Aftenposten at han ikke kunne huske sist de hadde en så naturlig og enkel måte å jobbe sammen på.

– All musikalsk uenighet er bare utfordringer som gjør ting bedre, så det har aldri vært problemet. Det er når du mikser business, stress og alt mulig annet oppi smørja at det blir surr og vanskelig, sa han til avisa da.

Pål Waaktaar-Savoy i sin bok: Vurderte å starte duo med Morten Harket

Fikk hjerteflimmer

På spørsmål fra «Ukeslutt»-programleder Synnøve Svabø om Furuholmen nå er bekvem med at gammelt grums fra a-ha tas opp igjen, svarer han:

– Det er ting som har begrenset interesse for folk flest, tror jeg. Men man prøver å være ærlig når man blir spurt om ting, så kommer man ikke alltid heldig ut av det selv, men til syvende og sist vil det kanskje bli et litt riktigere bilde.

Furuholmen fikk et fysisk sammenbrudd, ble behandlet på sykehus for hjerteproblemer og ifølge programleder Svabø ble det den gang forklart med dype konflikter i bandet. Furuholmen påpeker at det høres dramatisk ut fortalt på den måten.

– Men jeg ble diagnostisert med hjerteflimmer. Det har jeg hatt i mange år, og det blir merkbart verre hver gang jeg skal inn i a-ha. Det opplevdes knyttet til følelser rundt bandet, forteller han.

Tilbakeblikk til da Magne Furuholmen og dronning Sonja stilte ut sitt kunstsamarbeid:

Dronning Sonja og Magne Furuholmen stiller ut felles verker i Galleri Ismene i Trondheim. Du trenger javascript for å se video. Dronning Sonja og Magne Furuholmen stiller ut felles verker i Galleri Ismene i Trondheim.

I dag ser han også de positive følelsene knyttet til a-ha.

– Jeg er mye mer takknemlig og glad for å stå på scenen nå enn på 80-tallet, og mye mer mottagelig for kjærligheten fra publikum, sier han.

Denne gangen har bandet også noen klare kjøreregler før de skal ut på veien igjen.

– Det er alltid litt sånn bryllupsreise de første par ukene, så kan det gå surt etter det. Derfor har vi lagt opp i bolker denne gangen. Vi har en måned på og to måneder av, så på igjen. Da koser alle seg.