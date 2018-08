Hun har fått oss til å danse, synge, måpe og juble i snart fire tiår. I dag er Madonna 60 år.

– Hun har klart å holde seg relevant som stilikon, politisk ikon og ikke minst musikalsk ikon, sier programleder og popkulturekspert, Per Sundnes.

Per Sundnes plasserer Madonna øverst i musikkhistorien, sammen med Beatles. Foto: Fredrik Arff, NRK 2008

I 1983 kom Madonna med sitt første album «Madonna», og slo gjennom med singelen «Lucky Star». Låta kom på fjerdeplass på hitlistene i USA i 1984. Da kom også en av hennes mest kjente sanger «Like a Virgin».

Det ble starten på en nesten endeløs rekke av internasjonale hits.

Hun har solgt mer enn 300 millioner plater, og er den artisten som har vunnet flest MTV-priser, 24 av slaget.

– Hun slo gjennom fordi hun laget «catchy» musikk. Enkelt og greit. Hennes bakgrunn som danser var viktig, det gjorde at hun fort skjønte hva som fikk folk til å danse, mener Sundnes.

Allerede i 1980 var Madonna på vei opp mot de store stjernene i verden.

– Nøkkelen til hennes suksess er hardt arbeid. Hun sykla rundt og ga maxi-singler til DJ-ene. Det gjorde at plateselskapene fikk øynene opp for henne, sier Sundnes.

Se Per Sundnes intervjue Madonna:

Ga ut «coffee-tablebook» om sex

– Hun skapte store kontroverser da hun ga ut platen «Erotica» og boka «Sex» i 1993. Hun tøyde virkelig grensene med boka. Hun mente det var så mye krig og vold i verden at hun måtte gi den ut, sier Sundnes.

Han mener boka skadet henne litt. Den ble bare kontroversiell og ikke så kunstnerisk som hun ønsket.

Madonna på scenen i 1993. Foto: KATHY WILLENS / Ap

Musikkjournalist i NRK, Ranga Nordenborg, mener Madonna banet vei for andre.

– Hun spilte på sex før alle andre. Hun har også vist at det går an å ta styringa over sin karriere, og at kvinnelig seksualitet ikke er noe å skamme seg over, sier Nordenborg.

– Et av de største stilikonene

Stylist Marianne Jemtegård mener Madonna har vært en mester i å gjenoppfinne seg selv stilmessig, og at hun definitivt er et av de største stilikonene.

– Hun har hele tiden vært bevist på å bruke provoserende virkemidler, mener Jemtegård.

Marianne Jemtegård mener Beyoncé har lært veldig mye av Madonna når det gjelder sceneantrekk, men at de gamle er eldst og ingen gjør det bedre enn Madonna. Foto: NRK

– Korsettet med kjegle-Bh, som var designet av Jean Paul Gaultier, er bare et av Madonnas mange ikoniske sceneantrekk. Det har havnet på flere museer over hele verden, sier Jemtegård.

Madonna med sin klassiske kjegle-BH, her på sin Blond Ambition verdensturne i 1990. (Ap Photo/Ed Bailey) Foto: ED BAILEY / Ap

Sundnes mener du ikke får en større artist enn henne, og at hun kommer til å gå inn i historiebøkene på samme måte som The Beatles – enten man liker henne, eller ikke.

Madonna møter Dronning Elizabeth II på verdenspremieren James Bond filmen 'Die Another Day' at Royal Albert Hall i London i 2002. Foto: DAN CHUNG / AP

– Forretningskvinnen Madonna var den første som forsto at det tradisjonelle platesalget ikke var bærekraftig i lengden. Hun skjønte fort at pengene lå i turnevirksomhet og merchandise-salg. I tillegg startet hun sitt eget plateselskap for å tjene mer enn det hun hadde gjort tidligere.

– Hun har klart å fornye seg hele tiden. Hun har forandret seg fra plate til plate, mener Sundnes.

– Kommer hun tilbake med en hitlåt igjen?

– Med henne vet man ikke. Jeg har hørt at hun leter etter en ny sound. Hun gir seg ikke før hun legger på lokket, sier Sundnes.