– Det er litt kjipt, men ein kan ikkje ha hell og lukke med seg kvar gong.

24-åringen frå Lørenskog vart første kvinne ut av «Mesternes Mester» etter å ha tapt nattesten mot langrennsløpar Odd-Bjørn Hjelmeset. Det var ikkje heilt etter planen.

– Sjølvsagt skulle eg likt å ha gjort det betre, men sånn er det av og til. Det går ikkje alltid den vegen ein har tenkt.

«Allsidighet» var tema for dei seks konkurransane den første veka. Madeleine Enersen Hellerød trur det var ein kombinasjon av dårlege taktiske vurderingar og litt uheldige øvingar for hennar del som gjorde at ho enda nedst på resultatlista etter dei to fyrste programma. Særleg sleit ho med å henge rett opp og ned i øvinga «Jerngrep»:

– Eg har jo minst hender av alle jentene til og med. Når stanga er like tjukk for både jentene og gutane, er det ikkje så lett for meg å halde rundt den stanga.

Madeleine Enersen sleit med å henge rett opp og ned i øvinga «Jerngrep» Foto: Rubicon/NRK

Men når ho fyrst skulle ryke synest Hellerød det var heilt greitt å tape for dobbelt så gamle Hjelmeset:

– Han og Vidar Riseth vart som to pappaer for meg her nede, så det var bra at han kom seg vidare.

Best i verda

Madeleine Enersen Hellerød er den mestvinnande norske dansaren gjennom tidene. Då ho la opp 21 år gammal kunne ho sjå tilbake på mellom anna ni VM-gull, fem EM-gull og heile 48 NM-gull i diskodans.

POKALGROSSISTEN: I 2011 laga NRK programmet «Min idrett» om 16-år gamle Madeleine. Alt då hadde både ho og pappa Knut mista teljinga over kor mange pokalar ho hadde. Du trenger javascript for å se video. POKALGROSSISTEN: I 2011 laga NRK programmet «Min idrett» om 16-år gamle Madeleine. Alt då hadde både ho og pappa Knut mista teljinga over kor mange pokalar ho hadde.

Målretta, hardt arbeid er oppskrifta bak suksessen, fortel Hellerød, som tidleg sette seg som mål å bli best i verda:

– Eg har ofra mykje gjennom barndom og oppvekst for å nå måla mine. Ein må innsjå at det krev mykje tid og energi og at ein må ofre noko for å nå toppen.

Å måtte slutte i 2016 på grunn av ryggproblem vart ein nedtur:

– Altså, det er jo det beste å gje seg på topp. Men samstundes er det ganske kjipt å måtte slutte på grunn av ein skade.

No jobbar Hellerød full tid i ein omsorgsbustad, samstundes som ho tar på seg litt danseundervisning både i inn- og utland.

– I sommar var eg både i Sverige og Polen. Eg koser meg med å lære nye talent å kanskje bli like gode som det eg var.

VM-GULL: Madeleine Enersen Hellerød sin akrodans i VM 2011. Video frå NRK-programmet «Min idrett». Du trenger javascript for å se video. VM-GULL: Madeleine Enersen Hellerød sin akrodans i VM 2011. Video frå NRK-programmet «Min idrett».

Enersen Hellerød er glad for alt ho har oppnådd gjennom idretten:

– Det eg har oppnådd og lært gjennom dansinga har gjort meg til den personen eg er i dag. Eg er så takksam for alt eg har fått med meg.

Å få vere med i «Mesternes Mester» vart ein opptur, sjølv om ho rauk ut tidleg:

– Det å bli kjent med folk som har oppnådd liknande ting som meg innan ulike idrettar set eg faktisk høgare enn å komme langt i konkurransane. Det er ein veldig flott gjeng som er med, og vi har klikka veldig bra saman.