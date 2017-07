Lokalradioer sliter over hele landet

Ifølge del to av Medietilsynets rapport om økonomien i norske mediebedrifter, falt lokalradioenes samlede reklameinntekter med 14,6 prosent i 2016. Samlet er det snakk om 37 millioner kroner.

– Rapporten viser at lokalradio i Norge har mye å slite med, og står ovenfor vanskelige valg i forbindelse med overgangen til de nasjonale kringkasternes overgang til DAB, sier Tor Erik Engebretsen, direktør for tilskudd, økonomi og marked i Medietilsynet.

Ifølge direktøren er det store variasjoner i markedet. Noen stasjoner går med overskudd, andre har betydelige tap.

– Fremtiden er relativt usikker for lokalradio, fordi mange står ovenfor et dilemma om hva de skal gjøre, sier Engebretsen og referer til DAB-overgangen.

Han mener lokalradioene må kartlegge hvilke muligheter de har.

Tror på reklameinntekter

TROR PÅ REKLAMENS MAKT: Lasse Kokvik, direktør i Bauer Media AS. Foto: Bauer Media AS

Lasse Kokvik, direktør i Bauer Media AS som blant annet eier Radio Norge, sier til NRK at de i noe tid har sett en sviktende inntektsperiode for lokalradio. Men fordi Radio Norge har 16 av sine lokalradioer i P4-nettverket, har kanalene deres samlet sett et overskudd.

Lokalradioene er avhengige av reklameinntektene. Ifølge Kokvik utgjorde reklame 95 prosent av radiokanalenes inntekter.

– Nå har radio vært relativt stabilt i mange år. På kommersiell side har man ene og alene drevet virksomheten med kommersielle inntekter i form av reklamesalg og den modellen tenker jeg må bli en stund til fremover, sier Kokvik.

I Norge finnes det totalt 250 konsesjoner for lokalradioer. 30 stasjoner meldte i 2016 fra til Medietilsynet at sluttet å sende på FM-nettet, enten fordi de la ned kanalen eller fordi de gikk over til DAB.

Mener DAB åpner nye muligheter

Styreleder Svein Larsen i Norsk Lokalradioforbund sier til NRK at det ligger mye muligheter med for lokalradio i DAB-omleggingen.

– Om du ser inn i glasskula, hvordan ser fremtiden for norsk lokalradio ut?

– Fremtiden blir avgjort løpet av et år eller to. Det var ikke hensikten til de store riksaktørene, men ved å legge om til DAB har de gitt en del av lokalradioene anledning til å overleve, sier Larsen.

Han mener at når rikskanalene forsvinner fra FM nettet, så åpner de for at lokalradioene utvider lyttergrunnlaget sitt og dermed økte inntektene. Utfordringen for lokalradioens del er å forbedre driften slik at de klarer å overleve i markedet.

– De aller fleste skal fortsette på FM i minimum fem år til, og flere av dem er i gang med å utvikle DAB-nett. Så vi er på begge plattformer og på nettet.