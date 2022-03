Liv Ullmann fikk Æres-Oscar: – Enda tøffere fordi hun er kvinne

– I Norge må man leve etter en viss regel: ikke skryt. Derfor tok jeg med meg 20 personer hit i kveld, sa Liv Ullmann i takketalen.

Æres-Oscar eller «Governors Award» er en høythengende prisutdeling med bare vinnere, og deles ut to dager før selve Oscar-utdelingen.

I tillegg til Ullmann, fikk også Samuel L. Jackson, Elaine May og Danny Glover en Oscar-statuett i hendene, for deres lange innsats i filmbransjen.

I motsetning til Oscar-utdelingen som blir med feiret med pomp og prakt, er æres-Oscaren en lukket og intim seremoni.

Vinnerne får blant annet se videoklipp med høydepunkter fra karrieren og personlige taler.

– Folk sier ofte at hun hadde den svenske regissøren Ingmar Bergman å takke for karrieren. Men Bergman ville aldri blitt kalt en av våre største filmskapere uten Liv Ullmann, sa Lithgow.

De to jobbet sammen på Broadway på «Anna Christie».

Liv Ullmann mottok natt til lørdag Æres-Oscar for sin innsats i filmbransjen. Her under mottagelsen. Foto: Chris Pizzello / AP

– Jeg har sett mye bra skuespill i dag, men jeg har aldri sett noe lignende, sa Lithgow.

Det er spesielt positivt at det er en kvinne som får Æres-Oscaren, mener regissør Erik Poppe.

– Det er en utmerkelse til en kunster som i sitt hjemland ikke har fått den anerkjennelsen og forståelsen som hun fortjener, sier Poppe.

– Hvorfor har hun ikke det?

– Jeg har tenkt mye på det i det siste. Min opplevelse er at det har vært enda tøffere fordi hun er kvinne. Hun har hatt mot til å stikke hodet frem. Dessverre var det i en tid da det å stikke seg ut som kvinne ikke var så lett.

Poppe mener at karrieren til Ullmann hadde sett annerledes ut, hvis hun var født i en annen tid.

Erland Josephson og Liv Ullmann i en scene fra Ingmar Bergmanns TV-serie «Scener fra et ekteskap» Foto: Pressens Bild / NTB

– Jeg er utrolig takknemlig for alt Liv har gjort, men jeg ergrer meg over at hun ikke har fått gjort mer. Det at hun nå får Æres-Oscaren er et plaster på såret.

– Representerer noe som mangler i kunstnere

Journalist Kyle Buchanan fra The New York Times har gjennom Twitter gitt innblikk i den gjeve utdelingen.

Blant annet fikk gjestene røkt laks i form av en Oscar-statuett. Kanskje til Liv Ullmanns ære?

Foto: skjermdump Kyle Buchanan / twitter

Tidligere filmkritiker i VG Jon Selås mener at Ullmanns stjernestatus ikke ble satt pris på i Norge.

– Det var mer vektlegging på budskapet, mens Ullmann holdt seg til det menneskelige i hennes skildringer. Men i dag ligger hun på det nivået hun hører hjemme på, som en av de største stjernene i internasjonal film.

Selås trekker frem en historie om da Al Pacino søkte på en rolle gjennom VG.

– Jeg fortalte ham at Liv Ullmann skulle spille inn «Et dukkehjem» av Ibsen. Da lyste han opp og sa: Kan du be Liv skaffe meg en rolle?

Alfredo James «Al» Pacino er kjent fra filmer som Gudfaren og Scarface. Foto: Ap

Al Pacino fikk for øvrig rollen som dr. Rank, men prosjektet ble til slutt skrotet.

– Det sier noe om hennes rolle. Han var klar med en gang.

Skuespiller Jon Øigarden er ikke overrasket over at Ullmann blir beæret.

– Man tenker ikke: Fikk Liv Ullmann en Æres-Oscar, men hvem ellers skulle fått en Æres-Oscar?

– Vi er ikke som idrettsfolk. Det handler ikke førstemann til mål, men hvordan man løper de 100 meterne. Hun har sin egen signatur og det kan ingen ta fra henne, sier Øigarden.

Også statsminister Jonas Gahr Støre hyllet skuespillerinnen.

– Gratulerer, Liv Ullmann, med Æres-Oscar for din livslange innsats for filmkunsten! Takk for alle kulturopplevelser du har gitt oss, og for at du gjennom tiår har satt Kultur-Norge på verdenskartet!, skrev Støre på Twitter.

Nominert to ganger

Det er første gang noensinne at prisen går til en nordmann, og første gang den går til noen fra Norden siden Greta Garbo fikk den i 1954.

Ullmann blir regnet for å være Norges største filmstjerne gjennom tidene, og debuterte på film i «Fjolls til fjells» i 1957.

Liv Ullmann mottok fredag kveld Æres-Oscar og fortalte om en flause med den svenske Hollywood-legenden Greta Garbo. Du trenger javascript for å se video. Liv Ullmann mottok fredag kveld Æres-Oscar og fortalte om en flause med den svenske Hollywood-legenden Greta Garbo.

– Vi har jo litt jantelov av og til i Norge. Og den har jeg jo kjent. Men nå kan man ikke være jantelov på dette, sa Ullmann før utdelingen.

Hun har to ganger vært nominert til Oscar, for rollene i «Utvandrerne» i 1971 og «Ansikt til ansikt» i 1976.

Tidligere prisvinnere av Æres-Oscaren er blant andre Charlie Chaplin, Walt Disney og Orson Welles.