Lisa Børud ute av Stjernekamp: – Jeg er så fornøyd

Da Lisa Børud fremførte musikalen «Footloose» var dommerne storfornøyde med sceneshowet. Fremførelsen av reggaelåten «Make You Rock» fikk hun derimot litt kritikk for. Alt i alt er Børud stolt og fornøyd av fremførelsene.

– Jeg er så fornøyd med å bare ha kommet hit, og med denne fantastiske gjengen. Jeg har lært så ekstremt mye og det skal jeg ta med meg videre, sier Børud.

– Selvfølgelig hadde det vært gøy å være med neste uke, men jeg har hatt det så gøy at det går helt fint. De som er med videre i konkurransen er fantastisk gode og de fortjener det virkelig.

Skal slappe av

Nå skal tidligere barnestjerne bruke tiden fremover til å ta det med ro og slappe av.

– Også skal jeg tilbake til skolen da.

Børud sier at det hun kommer til å savne aller mest med Stjernekamp er alle menneskene hun jobbet med.

– Jeg kommer til å savne alle folka. Så det blir litt tungt på mandag, siden jeg ikke skal på øvingshotellet. Det blir litt rart men sånn er det.

Hun sier videre at hun er takknemlig for alle som har stemt på henne i sangkonkurransen.

Reggae og musikal

Under sendingen var det reggae og musikal som stod på programmet, og artistene sang alt fra «Is This Love» av Bob Marley til «Athem» fra musikalen «Chess».

De fire stjernekamp-deltakerne, Adam Douglas, Lisa Børud, Ida Maria og Didrik Solli-Tangen konkurrerte i håp om å bli stemt videre til semifinalen, som byr på sjangerne disko og joik.

De to faste dommerne Mona B. Riise og Thomas Felberg fikk hjelp av Tom Sterri og Nico D (Nicolas Albert Holter), som begge var å finne i dommerpanelet.

Her kan du se låtene deltakerne sang, i riktig rekkefølge:

MUSIKAL:

Adam Douglas: «This Is The Moment»

Adam Douglas var første artist ut på scenen. Han fremførte låten «This Is The Moment» fra Jekyll & Hyde til stor applaus fra salen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Fra: Jekyll & Hyde (1990)

Av: Frank Wildhorn, Leslie Bricusse

Riise: Det er virkelig «This Is The Moment» for Adam, og det har det vært ofte. Du har ingen erfaring fra å være skuespiller eller fra musikal. Men det du kan og det du alltid gjør er å formidle tekst, og det er jo egentlig skuespill. For meg var det helt vidunderlig vakkert! Jeg husket ikke at jeg likte musikal så godt.

Sterri: Dette er så deilig fordi du begynner med usikkerheten din, og du bygger og bygger og overbeviser deg selv. Jeg så tydelig hvor du bestemte deg for at «nå går jeg inn og gjør dette». Stemmen har du, tilstedeværelsen har du. Du bygger en egen historie og den syns veldig godt. Dette gikk kjempebra!

Felberg: Stemmen din er alltid til stedet. Det er gøy å høre hvordan du bruker dynamikken. Jeg syns rett og slett at det er veldig gøy å høre, og jeg får lyst til å høre fortsettelsen.

Lisa Børud: «Footloose»

Tidligere barnestjerne Lisa Børud fremførte musikalen «Footloose» med både sang og dans. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Fra: Footlose (1983)

Av: Kenny Loggins, Dean Pitchford

Riise: Hadde jeg bare kunnet danse som Lisa Børud da jeg var på klubben, altså jeg var som veggpryd og hadde altfor dårlig selvtillit. Hadde jeg hatt den selvtilliten som du har på scenen «oh my god», det er helt fantastisk. Du er sannsynligvis den beste danseren vi har hatt med i Stjernekamp og det som skjer når du får lov til å danse å synge er at du får mer selvtillit og mer attitude. Det er selvfølgelig så mye koreografi at du blir litt andpusten og det skurrer litt innimellom, men det er ikke det som gjelder. Her gjelder det å få frem dansegleden og det fikk du!

Felberg: En skikkelig 80-talls klassiker. Det var masse positiv energi og du får endelig vist hva det er du kan. Og som Mona sa så er kombinasjonen dans og sang nøkkelen, for da får du dyret frem og plutselig er scenedyret tilbake. Fra forrige ukes litt innadvendthet i Rock så var det full blomst i dag.

Sterri: Dette var helt nydelig, du er ett fyrverkeri. Det spruter av deg uansett hva du gjør. Den kombinasjonen med såpass heftig dans og så klokkeklar sang, viser at dette er noe som ligger ditt hjerte nært.

Ida Maria: «I Loves You, Porgy»

Ida Maria fremførte «I Loves You, Porgy» fra operaen Porgy and Bess. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Fra: Porgy and Bess (1935)

Av: George Gershwin, Ira Gershwin)

Felberg: Et veldig deilig øyeblikk og veldig avslappende å se deg sitte på sofaen. Jeg syns du er i karakter. Det er en henslengt stil i sangen som kler både låten og deg. Du klarer vær uke å være deg selv men allikevel vise forskjellige farger i forskjellige sjangere. Jeg digger deg, det var dritbra.

Sterri: Dette er helt herlig å se på og høre på. Det tyter personlighet ut av deg med de minste, minste ting du bruker. Det er så deilig, og jeg vet du har din egen historie å bruke, og den historien kjører du inn i denne historien. Stemmen din er skapt for jazzen. Dette er en egentlig en folkeopera men i kveld var dette en musikal med deg som Bess.

Riise: Jeg måtte gråte veldig hardt på slutter der. Grunnen til det er at du har en sånn upolert råhet, og det gjør at siden du ikke synger med veldig mye teknikk så treffer det meg veldig fint. Du holder igjen og du bruker pausene og spiller det, slik at jeg blir veldig rørt. Du overrasker igjen og igjen Ida Maria og dette var en ny jazzversjon som var veldig vakker.

Didrik Solli- Tangen: «Anthem»

Didrik Solli-Tangen tolket «Anthem» fra musikalen Chess. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Fra: Chess (1986)

Av: Tim Rice, Benny Andersson, Björn Ulvaeus

Sterri: Du har en stemme som bare fyller. Du trenger ikke mic, du trenger ingen ting du. Det du gjorde nå det var å fylle romme helt alene, og det er det ikke mange som gjør helt alene. Det var en dynamikk i dette som er helt vanvittig lekkert å se på og ikke minst å høre på. Du kom i mål med dette, og det er så deilig å se at du bare står rett opp og ned, det er ikke noe virkemidler, du bare går tre skritt. Resten kom fra øynene dine! Jeg håper de som skal gjøre «Chess» på folketeateret har sett deg nå!

Riise: Det å ha den kraften og den storheten som du har i måten du synger på og i stemmen. Det er ikke noe vits å si noe mer enn det Tom har sagt, det var perfeksjon. Også elsker jeg at jeg har sett de gjøre hip hop og boyband og blues. Det er en så nydelig pakke. Jeg elsker deg Didrik!

Felberg: Her er du hjemme. Jeg bare kaster meg på. Her var det musikal for alle pengene. Du synger kjempebra. Her kan du bruke den klassiske vokalen din akkurat som den skal være, og det funker som bare det! Jeg sier som Tom, hadde jeg satt opp musikalen «Chess» så hadde jeg vært på telefonen og gitt deg den rollen med engang!

REGGAE

Adam Douglas: «Could You Be Loved»

Adam Douglas' andre låtvalg falt på «Could You Be Loved» av Bob Marley & the Wailers. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Bob Marley & the Wailers (1980)

Av: Bob Marley

Felberg: Er det noe du ikke kan synge? Dette var spot og du nailer til og med den litt sårbare toppen som Bob Marley har og det er ikke bare bare. Jeg har fulgt deg hele høst Adam, og du er en av de råeste vokalistene jeg har hørt noensinne. Dette lukter det pallplassering og finale av spør du meg.

Riise: Det er så fint at du også hadde gitaren. Denne låten har blitt spilt mye på hytteturer og nachspiel, fordi den er så kjent at det kan jo nesten bli kleint å høre den, men sånn ble det ikke i det hele tatt! Du har sinnssyk bra rytme og lager din egne rytme og synger med en soulvri som jeg syns er utrolig kul!

Nico D: Når jeg så det gå ut på scenen med gitar så tenkte jeg at han er modig, men det er du jo ikke. For modig er du når du prøver å gjøre noe som du i utgangspunktet ikke mestrer, men du nailet dette som om du var blitt født i Kingston Town. Du la lista ekstremt høyt ved å velge en av kongen, Bob Marleys aller feteste låter. Hadde han levd i dag så er jeg sikker på at du hadde fått kongens ja!

Lisa Børud: «Make You Rock»

Lisa Børud sang låten «Make You Rock» av Queen Ifrica. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Queen Ifrica (2014)

Av: Oliver Schrader, Joscha Hoffmann, Phillip Mecksepe

Nico D: Du får mye kred for låtvalget, for der de andre har valgt store kommersielle suksesser som er veldig gjenkjennelige så har du gått for en veldig vaskeekte «roots reggae låt». Jeg må bruke ordet modig, for i tillegg til det så er det et uttrykk på patwa som ikke er så lett å mestre når man er nybegynner i feltet. Jeg syns du nesten nailer det på patwan. Det er mange ord i verset som gjør deg litt usikker, og det er litt småsurt her og der, men når refrenget kommer så er alt glemt!

Felberg: Her har du valgt en låt som slik Nico sier krever mye rytmikk og vokaluttale. Men jeg syns dette gikk ganske bra. Du har kule bevegelser og snor deg rundt som en sverdfisk på jakt etter byttet i Kingston sammen med danserne dine. Nesten vann over hodet, men jeg syns ikke dette var verst. Absolutt godkjent! You made it rock, Lisa!

Ida Maria: «Is This Love»

Ida Maria fremførte «Is This Love» av Bob Marley & the Wailers. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Bob Marley & the Wailers (1978)

Av: Bob Marley

Riise: Jeg vil si at låten er vanskelig fordi den er så velkjent og enkel. Det syns jeg at jeg kjente i starten av denne låten og, at det vipper mot litt tammhet. Men når du putter inn din vri sånn at det blir en rockeversjon av denne låten så blir det ekstremt kult. Det var nesten litt sjelfylt-surt noen steder men på en kul måte som bare du kan gjøre. Det var bra gjennomført. Jeg er fortsatt satt ut av det du gjorde i stad. Jeg vil veldig gjerne se deg videre og høre deg joike, så jeg håper folk stemmer.

Nico D: Jeg syns at man virkelig kan si at det ikke er noen tvil at du har reggae i genene. Det var en upolert sårhet som jeg syns er fantastisk vakker. Også var Mona inne på at det tok litt tid. Jo mer du koste deg utover i låten jo mer koste vi oss. Det startet litt platt men endte meg et fyrverkeri av energi. Jeg syns det var veldig bra!

Didrik Solli- Tangen: «Engel»

Didrik Solli-Tangen fremførte låten «Engel» Admiral P ft. Nico D. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Admiral P ft. Nico D (2014)

Av: Philip Boardman, Nicolas Albert Holter

Nico D: Jeg blir revet med sånn at in-earen nesten faller ut. Er det her jeg kan si at jeg ikke kunnet sunget den låten bedre selv? Vi merket at du hadde det gøy og det smitter til de grader over på oss alle.

Riise: Jeg var så redd for at du skulle ta en aksent som Admiral P har på versene, og det gjorde du ikke og det var jeg glad for. Men du gjorde det så tøft. Nå elsker jeg bare se på deg gjøre noe nytt hele tiden. Du rula musikal, og nå kommer du hit og har masse selvtillit og gjør det så gøy for oss. Hurra!

Felberg: Det ble reggae fest på norsk! Det er utrolig gøy å se hvordan du går inn i det her og vokser deg inn i hver uke, sjanger for sjanger. Jeg syns det gikk bra!