Linnéa Myhre om søvnmarerittet: – Klarte ikke å tenke rasjonelt

Søvnvansker er blitt et stort folkehelseproblem i Norge. Folkehelseinstituttet viser til jevnt økende tall hos både den unge og voksne befolkningen de siste ti årene.

For influenser og forfatter Linnéa Myhre begynte det allerede på ungdomsskolen. Hun følte en uro i kroppen og hadde psykiske plager. Det var da søvnproblemene startet.

– Det følger ofte søvnproblemer med psykiske lidelser, og mange i familien min har slitt med dette. Jeg fikk tidlig tilgang på sovemedisin, forteller hun.

Søvnløse netter, pilleavhengighet og et konstant tankekjør har preget livet til Myhre i mange år.

Kampen om å få tilbake søvnen gjennom både terapi, helseundersøkelser og alskens råd har resultert i en egen dokuserie på VGTV, «Søvnløs».

På «Lindmo» denne uken forteller hun åpenhjertig om serien, og veien til en normal søvnrytme.

– Det siste året har vært tungt arbeid. Du må forhandle litt og endre på vaner for komme deg gjennom det, forteller hun, og viser stor takknemlighet for kjæresten, Emil Gukild, som har vært en viktig støttespiller.

Våknet av et hyl

Frykten for ikke å få sove kom lenge før det ble natt og leggetid for Myhre.

– Jeg gruet meg til å legge meg hele dagen. Frykten bygde seg opp jo nærmere kvelden kom. Jeg tenkte: «Hva om jeg ikke får sove?». Det var en frykt som var der hele tiden, forteller hun.



Selv om hun ble trøttere utover kvelden, ble hun liggende våken med alle tankene så fort kjæresten sovnet ved siden av henne.

– Det gikk fort dit at jeg følte meg alene. Jeg klarte ikke å tenke rasjonelt, og følte jeg var den eneste som slet med dette. Det vokste i brystet mitt for hvert minutt. Linnéa Myhre

Kjæresten forteller om en hendelse som virkelig fikk han til å innse hvor ille søvnproblemet var for samboeren.

Linnéa Myhre hadde klart å komme seg gjennom søvnproblemene uten støtten fra samboeren, Emil Gukild. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det var natt og jeg lå og sov. Plutselig våknet jeg til et hyl fra stua. Linnea lå ikke i senga, og jeg skjønner fort at det er hun som hyler. Jeg løp ut i stuen og ser at hun ligger på gulvet og gråter. Det var da jeg skjønte hvor alvorlig dette var, forteller Gukild.

Avhengig av kunstig søvn

Da Myhre møtte kjæresten for noen år siden, hadde hun gått på sovemedisiner i 2,5 år. I Perioder var hun avhengig av pillene for å i det hele tatt få sove.

– Pillene jeg gikk på skal man egentlig ikke bruk mer enn tre uker i strekk. Men kroppen vendte seg til de, og jeg tok det mer og mer.

Sovemedisinene sende henne i inn i en ond sirkel, der hun i perioder ikke visste forskjellen på natt og natt. Hun ville lære seg å sove på egen hånd.

Søvnløsheten gjorde Linnéa Myhre rasende på kjæresten. Hun ville bruke vold og dytte han ut av senga. Foto: Oslo Company/VGTV

– Jeg har tenkt at søvn er søvn, men medisinen er kunstig søvn. Man får hverken syklusene, som drømmesøvn og dyp søvn. Og det er jo nødvendig for å restituere hjernen.



Pillene gir ingen verdifull søvn. Da jeg våknet følte jeg meg aldri uthvilt, bare sliten med dårlig hukommelse.

Myhre kom til et punkt der hun oppsøkte hjelp. Etter mye prøving og feiling har hun klart å få tilbake kvalitetssøvnen.

Erfaringen hun sitter igjen med er sammensatt av mange ting.

– Det viktigste er å bli bevisst på ting. Jeg har hatt en flink psykolog som har hjulpet meg og kommet med råd gikk i alt fra å spise en kiwi på kvelden – til å ta en kald dusj på morgenen. Jeg har også blitt mer bevisst på koffeininntaket mitt og skjermbruken i sengen.

Insomnia i Norge Ekspandér faktaboks Forekomsten av insomnia blant voksne ser ut til å ha økt. En norsk undersøkelse viser en økning fra 11,9 prosent til 15,5 prosent i perioden 2001 til 2011. Økningen var spesielt tydelig hos kvinner mellom 45 og 60 år.

Studentenes Helse og Trivsels-undersøkelse (SHoT) viser at 38 prosent av alle kvinnene tilfredsstilte de diagnostiske kriteriene for insomni, mens tilsvarende andel for menn var 26 prosent.

Forekomsten av insomnia blant studenter ble målt til 43 prosent i 2021 for begge kjønn samlet, men gikk ned igjen til 34 prosent i 2022.

Studier viser at ungdommer sover knapt 6,5 timer per natt i ukedagene. 84 prosent av ungdommer får mindre søvn enn anbefalt.

Én av fire norske ungdommer oppfyller de formelle kriteriene for en insomnidiagnose.

Resultatene fra norske studier er i samsvar med internasjonale funn som viser at søvnlengden hos 10-15-åringer har blitt redusert med 23-44 minutter i perioden 1985 til 2004, med senere leggetid som hovedårsak. Kilde: FHI

Hun sier at det er mange enkle grep man kan ta, men det krever at man gjør en ordentlig innsats.

– Problemet er at man ikke vet om de. Psykologen sier at folk trenger mer kunnskap om dette, forteller hun.

Lite rom for å roe ned

I et samfunn der vi blir tilfredsstilt med underholdning til alle døgnets tider, er det ikke lett å legge seg til for å sove. Psykologspesialist og søvnekspert, Ane Wilhelmsen-Langeland, mener vi har for høye forventinger til helsen vår generelt, inkludert søvn.

Søvnekspert, Ane Wilhelmsen-Langeland. Foto: Tore Langeland

– Vi vil prestere og få til alt, og når vi ikke gjør det så blir vi frustrerte – også sover vi enda dårligere, sier hun.

Hun mener at både unge og voksne har lite rom for å faktisk klare å roe seg ned, når det hele tiden skjer noe rundt oss.

– Det er i mye større grad opp til hver enkelt å lage seg en god søvnrutine nå enn før, og det er en stor utfordring for mange. Vi har ting vi kan følge med på kontinuerlig, både på nett og sosiale medier – i tillegg holder vi oss mer våken om kvelden av innelys, forklarer hun.

Forskyver døgnrytmen

Disse faktorene har ført til at mange, både ungdom og voksne sliter med en forsinket døgnrytme.

– På grunn av all stimulen vi har rundt oss hele tiden, så venter vi for lenge med å legge oss, og da får vi for lite søvn når vi må stå opp tidlig. Ungdommer har forsyvet døgnrytme i utgangspunktet, så de får det litt ekstra, forklarer hun.

– Stadig flere synes det er krevende å legge fra seg mobilen uten å ha noe på øret. Vi tåler ikke så godt å være alene med våre egne tanker, virker det som. Det er bekymringsverdig, mener hun.

Søvneksperten har en klar oppfordring til de som prøver å kontrollere soverytmen og som prøver med å ta igjen tapt søvn.

Det første steget for å bekjempe søvnløsheten var å kvitte seg med sovepillene. Det ble en hard overgang for Linnéa Myhre. Foto: Oslo Company/VGTV

– Det er typisk at når man sover dårlig en natt så planlegger man med å legge seg tidlig dagen etter.

Men hva er søvnekspertens beste råd for å unngå søvnproblemer? Svaret høres ut som en enkel sak.

– Hverken medisiner, mat eller drikke fungerer bedre enn det å ha en stabil døgnrytme. Nøkkelen er å ha holde seg aktiv og våken gjennom hele dagen. Fokuser på å være våken, heller enn å regulere dagens aktiviteter ut fra hvordan du har sovet om natten.

– Det er også viktig å få nok dagslys og roe ned på kveldstid med å legge fra seg mobilen – hvert fall på soverommet. Hadde alle gjort det fire uker i strekk, tror jeg mange søvnproblemer hadde forsvunnet, mener hun.

