– Ja, jeg trodde det. Det var det som var den statusen jeg hadde i meg selv da jeg skrev det, forteller han.

Han holdt på med den siste boken i trilogien «Byens spor» da han fikk en alvorlig, livstruende diagnose. Og Lars Saabye Christensen forteller at han skjønte at «Skyggelandet» kom til å bli den siste boken han skrev. Og han formidlet det ut: At siste bok var skrevet.

– Den perioden romanen ble skrevet i, var jeg til behandling på sykehus. Og skrevet som om den ble den siste, sier han.

Tre bøker senere, ser han på den uttalelsen med nye øyne, men understreker at det var sant der og da.

– Forfattere er ganske kyniske, i alle fall jeg. Man tar det man har og bruker det, forklarer han.

Handler om sinne

Forfatteren forteller at den nye boka hans «En tilfeldig nordmann» kanskje er en bok mange kan kjenne seg igjen i. For mange har nok kjent på sinnet over det man aldri fikk sagt der og da, men bærer med seg videre gjennom dagen.

Det som skjer med hovedpersonen i boken hans er at det rett og slett koker over for ham. Gordon Mo er ansatt i landbruksdepartementet og en dag sier han rett ut hva han mener, endog på en dag da kollegene vil hedre ham med kake.

– Jeg tror han gir lyd til det folk brenner inne med. Og det tror jeg man ofte gjør. Man ønsker man skulle sagt noe, og så går man hjem og angrer på det man ikke fikk sagt.

Historier fra Oslo

Lars Saabye Christensen rusler rundt i Oslo by mens han forteller. Oslo har alltid vært hjertet i bøkene hans. Han sier at han ikke kan skrive hvis han ikke kan knytte handlingen til steder i byen.

– Det er her i Oslo mine fortellinger finner sted. Jeg kan ikke skrive hvis jeg ikke kan knytte menneskene, handlingen, episodene, dialogen, poesien til steder.

Mange forfattere har en enorm vilje til å skrive noe de ikke klarer, forteller han.

– Det er jo derfor man fortsetter å skrive, sier han.

– Man blir ikke ferdig rett og slett. Jeg tror mange forfattere har en drøm om å skrive noe der alt faller på plass, sier han og legger til at det kanskje er den romanen man ikke skal skrive, men som man streber etter å skrive.

Man drømmer om å skrive den helt perfekte boken, der alt faller på plass, sier forfatteren Lars Saabye Christensen. Foto: Alem Zebic / NRK

Beatles-opplevelse

Mannen som ble kjent for boken «Beatles», forteller at han selv hadde en sterk kunstnerisk opplevelse av rockemusikken.

– Min første selvstendige kunstneriske opplevelse var da jeg lyttet til Beatles-musikk som 12–13 åring, forteller han.

Og legger til at det var ufattelig sterkt. Selv om han er knyttet til musikk, er det forfatter han er.

Nå har han skrevet lyrikk, en selvbiografi og denne romanen i løpet av de siste to årene.

Har du dårlig tid?

– Den siste romanen om Gordon Mo, det er som en friskmelding, en lang friskmelding, avslutter han.