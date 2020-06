Lanserer digital festivalsommer: – En liten smak av hva som skulle vært

– Det blir et lite plaster på såret, kanskje. Til oss som arrangerer og forhåpentligvis også til publikum, sier daglig leder i OverOslo, Lars Petter Fosdahl til NRK.

DIGITAL FESTIVAL: Som hovedsponsor har DNB satt i gang prosjektet med en digital festivalsommer. Foto: Ola S. Hana / NRK

For som en rekke andre festivaler, ble OverOslo avlyst da koronapandemien traff Norge. Og med noen andre festivaler, gjør de nå et comeback.

– Det blir festivalsommer i år også, men som det meste andre i år, så blir også den litt annerledes. I år, i og med at ikke festivalfolket kan komme på festival, så tar vi festivalen hjem i stua til folk, forteller markedsdirektør i DNB, Aina Lemoen Lunde.

Strømme-festival

Over åtte fredager gjennom sommeren skal DNB i samarbeid med åtte norske festivaler, ha strømmekonserter på én digital plattform.

– Det skal sies at hadde noen sagt til oss i fjor at festivalsommeren i år kom til å bli digital, så hadde det hørtes helt utopisk ut. Så dette bygger vi mens vi går, det er veldig spennende å se hvordan sluttresultatet blir, forteller Lunde.

Øya, Piknik i Parken og OverOslo er blant festivalene som nå er klar for en digital festivalsommer.

SMAKEBIT: Daglig leder i Øyafestivalen, Tonje Kaada, gleder seg til å gi publikum en smakebit av det som skulle vært. Foto: Ola S. Hana / NRK

– Det er fint å samarbeide med de andre festivalene, det er fantastisk å ha en partner som stiller opp for oss uansett. I motgang og medgang, holdt jeg på å si. Og det er fint å kunne gi artistene litt jobb, og skape litt verdiskaping i hele næringskjeden, forteller daglig leder for Øyafestivalen, Tonje Kaada.

Samtidig er hun klar på at den digitale versjonen nok ikke kan leve opp til den analoge.

– Jeg tror nok publikum kommer til å savne den ekte festivalsommeren fremdeles, men kanskje det blir en liten trøst. En liten smak av hva som skulle vært, og så kan de glede seg til forhåpentligvis full festivalsommer neste år, sier Kaada.

– Det føles bra å holde hjulene i gang

En rekke artister er klare, deriblant Sigrid, Tungtvann og trioen No.4. Sistnevnte har normalt sett fult opp med konserter gjennom festivalsommeren, og er glade for at det blir en smakebit, til tross for koronaen.

– Det føles bra å holde hjulene i gang litt. Bare gjøre det selv om det ikke er det samme. Det er en liten skygge av hva det kunne vært, men det blir fint, forteller Julia Witek.

NO.4: Trioen No.4, fra venstre Ingeborg Marie Mohn, Emilie Christensen og Julia Witek, skal delta på den digitale festivalsommeren.

Som en rekke andre artister under koronapandemien, har No.4 allerede holdt strømmekonsert uten publikum.

– Det virket som det var en lettelse for folk å på en måte kunne se noe live, som liknet på noe de har opplevd før, da vi hadde strømmekonsert forrige gang. Da så vi i sosiale medier at det var mange som sa at dette var gøy og koselig å se igjen, avslutter Witek.