Lager film om tenåringsgutt som blir høyreekstrem

– Til vanlig bor jeg i kollektiv og jobber med skuespill – som regel innen humor. Denne rollen er veldig annerledes.

Vi har nylig sett han i serier som Førstegangstjenesten, Livsstil og TV-serien Nudes.

Den unge skuespilleren, som vi ser stadig mer på TV, sier dette er den mest krevende rollen han har hatt hittil i karrieren.

Flere kjente norske skuespillere er involvert, blant annet Kristoffer Joner, Tord Kinge og Henriette Steenstrup. Du trenger javascript for å se video. Flere kjente norske skuespillere er involvert, blant annet Kristoffer Joner, Tord Kinge og Henriette Steenstrup.

– Å lage en film om dette, er et mandat vi har

Filmen setter fokus på tenåringer som sliter med å finne sin plass i samfunnet. De som prøver å finne tilhørighet, og havner i feil miljø.

Det er de unge filmskaperne Adel Khan Farooq (28) og Shan Qureshi (33) som står bak filmen.

– Til tross for at vi bor i verdens tryggeste land er det folk som havner utenfor og som begår alvorlige kriminelle handlinger. Det har store ringvirkninger for samfunnet vårt. Å lage film om hvordan noen kan komme til det punktet hvor det kan tippe over, er et mandat vi har, sier Farooq.

– Manshaus, ABB og syriafarere, er bare eksempler på folk og mennesker som er født og oppvokst her i Norge og som har norsk pass, men som likevel ikke klarer å tilpasse seg de normer og verdier, samt de sosiale kodene vi har, legger han til.

Regissørene Shan Qureshi og Adel Khan Farooq som står bak filmen. Planlagt ferdig i 2021. Foto: Ola Hana / NRK

Ekspert mener det er viktig med en slik film

Førsteamanuensis ved OsloMet og ekstremismeforsker, Lars Gule mener det er positivt at et så viktig tema som ekstremismering og radikalisering, behandles kunstnerisk i litteratur, teater og film.

Førsteamanuensis ved OsloMet og ekstremismeforsker, Lars Gule. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Det kan øke bevisstheten om fenomenet, og om de prosessene som kanskje særlig ungdom, står fare for å bli trukket inn i, sier Gule.

Og mener det kan ha forebyggende effekt, men legger til at det kan være negativt dersom det blir en veldig forenklet fremstilling.

– Dersom filmskaperne har gjort grundig og god research, så er det en fallgruve man forhåpentligvis klarer å unngå, sier han.

– Jeg håper de som lager denne filmen; manusforfattere, regissør og skuespillerne legger stor vekt på å unngå forenklinger og stereotypier, fordi fenomenet er sammensatt.

Han forteller at det er mange ulike individuelle veier inn i ekstreme posisjoner, og håper at filmskaperne lykkes med å speile nettopp dette mangfoldet.

– Slik unngår vi overforenklinger, og billige stereotypiske fremstillinger av ekstreme personer, legger han til.

– Det er viktig å gjøre det på riktig måte. Det er vel det som gjør det krevende. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Flere kjente roller

Tord Kinge sier det er hyggelig på sett, men innrømmer at det har vært krevende å spille inn denne filmen. Han legger til at han har fått hjelp fra filmskaperne og de erfarne skuespillerne.

– Det har vært noen scener som har vært ganske sterke.

Han har måttet forberede seg godt til scener som han ikke har vært i nærheten av tidligere.

– Den ene opptaksdagen så låste de meg inne på et rom i fire timer for å komme inn i riktig modus og finne karakteren. Jeg fikk en penn og en notatblokk, og ble isolert.

– Men det er et ganske spennende farvann å bevege seg inn i, samtidig ganske skummelt.

De fleste opptakene ble tatt i våres, men på grunn av korona ble restopptak utsatt til denne høsten.