– Det er helt på trynet og det gjenspeiler ikke befolkningen eller kunstnerandelen. Det er rett og slett et gufs fra fortida som vi fortsatt drar med oss i kunstfeltet.

Ruben Steinum, kunstner og leder for Norske billedkunstnere, er klokkeklar og kritisk til hvordan mannlige kunstnere dominerer omsetningen i Kunst-Norge.

Ferske tall viser at kunst lagd av menn utgjør 90 prosent av omsetningen fra videresalg av kunst i Norge. Kunst lagd av kvinner utgjør bare ni prosent av omsetningen.

– Museene må på banen

KRITISK: Ruben Steinum, leder i Norske Billedkunstnere, mener det er svært problematisk at det er så store kjønnsforskjeller når det gjelder omsetning av kunst. Han mener både museer og privatpersoner bør bli flinkere til å kjøpe kunst av kvinner. Foto: Ola Hana / NRK

Også billedkunstner Marte Aas syns forskjellene er hårreisende. Hun mener det er ekstra ille når kvinnelige kunstnere i dag er i flertall, både på utdanningsinstitusjonene og på visningsstedene.

– Likevel befester altså de mannlige kunstnere sin økonomiske posisjon og representasjon. Fordi de private galleriene og auksjonshusene speiler de holdningene som kommer som følge av den tette kontakten de har med samlere og kunstinvestorer.

Selv om de ferske tallene gjelder andrehåndssalg, er ikke situasjonen stort bedre når det gjelder førstegangssalg, sier Ruben Steinum.

– Vi ser at det er menn som får de høyeste prisene og selger mest også i førstehåndsmarkedet. Så her må museene på banen, ta ansvar og kjøpe mer kunst av kvinner.

Nasjonalmuseet: – Jobber systematisk med dette

VIL TA ANSVAR: Direktør for Nasjonalmuseet Karin Hindsbo sier at hun og Nasjonalmuseet tar saken på største alvor, og ønsker å løfte frem kvinnelige kunstnere. Foto: Dag Fosse

Direktør for Nasjonalmuseet Karin Hindsbo sier at både hun og museet tar problemstillingen på alvor.

– Vi jobber systematisk med dette i Nasjonalmuseet. Vi ser på hvor mye verker vi kjøper inn av kvinnelige kunstnere. Men det handler også om å spore opp verker av eldre kvinnelige kunstnere og innlemme dem i museets samlinger.

Norge henger dessuten etter resten av verden, med med tanke på kjønnsforskjeller i kunstomsetning.

– Internasjonalt ser at vi at kvinnelige kunstnere utgjør 16 prosent av omsetningen. Jeg er litt overrasket over at Norge henger bak. Men jeg er overbevist om at vi kommer etter, og at vi vil se mye bedre tall også i Norge etter hvert som tiden går, sier Knut Forsberg, daglig leder for Blomqvist auksjon.

OVERRASKET: Knut Forsberg, leder av Blomqvist auksjon, syns det er rart at Norge henger etter resten av verden når det gjelder å kjøpe kunst av kvinner. Foto: Kristine Sterud / NRK

Vil gjøre noe med manneveldet

Men Ruben Steinum er utålmodig og vil ha raskere endring. Han påpeker at forskjellene ikke på noen måte kan forklares med at menn er bedre kunstnere enn kvinner.

– Dette har ingenting med kvalitet å gjøre. Men det er lange tradisjoner bakover, hvor menn har sittet med mesteparten av pengene, og kjøpt verk av andre menn. Vi har også hatt flere hundre år med museer som hovedsakelig har kjøpt kunst av menn. Så har dette forsterket seg selv, det er menn som har oppnådd de høye prisene, og blitt ansett som attraktive i markedet.

Og han poengterer:

– Det er dette man er nødt til å endre, og det må man gjøre nå, ved å kjøpe inn kunst som representerer det mangfoldet av kunstnere som virker i dag.