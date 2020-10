Knut Marius og Sandra til finalen i Stjernekamp

Stjernekamp-finalen om en uke blir et oppgjør mellom Knut Marius Djupvik og Sandra Lyng etter at de to fikk flest stemmer i kveldens semifinale.

20 år gamle Ingeborg Walther fra Skjeberg i Østfold fikk mange lovord fra dommerne, men måtte gi tapt på en kveld med hard konkurranse. Etter å ha fått beskjeden og sett oppsummeringen av sin innsats i Stjernekamp ble hun rørt til tårer.

– Jeg blir så rørt over å se alt jeg har gjort. Det har gått ni uker, men føles som bare én. Jeg har fått gjort det jeg elsker aller mest i livet, mens folk har lyttet og stemt på meg. Det er det beste som har skjedd i livet mitt, sa hun.

Her går Sandra videre til finalen Du trenger javascript for å se video.

NRKs Stjernekamp-anmelder Espen Borge lot seg overraske over at det ikke var Sandra Lyng som røk ut:

– Wow! Det hadde jeg ikke trodd. Jeg har lenge spådd Knut Marius og Ingeborg i finalen, men slik ble det altså ikke. Sandra kjemper seg til finaleplass, og det selv etter den glitrende duetten Ingeborg og Sondre presterte i kveld. Dette er like mye en imponerende prestasjon av Sandra som det er en skuffelse for Ingeborg, ingen tvil om det. Nå kan hva som helst skje i finalen!

Borge kastet terninger også i kveld, og her er hans dom: Anmeldelse: Stjernekamp - Disco og duetter

De tidligere Stjernekamp-deltakerne Ulrikke Brandstorp og Silya var ukas gjestedommere.

Her kan du se alle kveldens fremføringer:

1. Knut Marius: «Disco Inferno» av The Trammps

Knut Marius Djupvik – «Disco Inferno» Du trenger javascript for å se video.

Knut Marius Djupvik åpnet ballet med å synge dansegulvfylleren «Disco Inferno» av The Trammps, godt hjulpet av et ellevilt sceneshow full av 1970-talls-estetikk. Dommer Silya holdt på å gå fra konseptene av entusiasme over å oppleve Knut Marius sin opptreden.

– Det er det gøyeste jeg har sett noen gang, jeg dør! Du synger som en gud, sa hun, mens meddommer Mona B. Riise slo fast at han så ut som en tegneserie-karikatur:

– Man merker at dette er deg, og du elsker det.

– Jeg koste meg, dette er den artigste framføringen jeg noensinne har hatt, sa hovedpersonen selv med et stort glis.

2. Ingeborg: «I'm So Excited» – The Pointer Sisters

Ingeborg Walther – «I'm So Excited» Du trenger javascript for å se video.

Ingeborg Walther fikk kjørt kondisjonen sin da hun sang diskoklassikeren samtidig som hun utførte et krevende danseshow.

– Jeg sitter og smiler og føler at du flørter med meg, og jeg bare «tihi». Jeg blir veldig stolt over deg, «Inga», som jeg kaller deg, vi er jo begge fra Sarpsborg, sa Ulrikke Brandstorp.

Silya hadde følgende attest:

– Du er som et diskosukkertøy av en drømmepike, jeg blir forelska i deg, for du har sånn livsglede i alt du gjør.

3. Sandra: «Hot Stuff» – Donna Summer

Sandra Lyng – «Hot Stuff» Du trenger javascript for å se video.

Mosjøværingen mistet stemmen sin for et par dager siden, men det var lite som tydet på det da hun sang monsterhiten fra 1979.

– Wow! At du mista stemmen din for to dager siden og hadde den siste tonen der. Det jeg hørte her var en sterk kvinne som vil til finalen, sa Ulrikke.

Silyah omtalte Sandra som en veritabel disko-diva.

– Du står der og bestemmer alt mens leppa går litt opp. Du sang kjempebra og var den kule diskodivaen hele veien igjennom.

4. Knut Marius og Eli Kristin Hanssveen: «Barcelona» – Freddie Mercury og Montserrat Caball

Knut Marius Djupvik og Eli Kristin Hanssveen – «Barcelona» Du trenger javascript for å se video.

Knut Marius fikk hjelp til dette operanummeret av Eli Kristin Hanssveen, som var med i Stjernekamp for sju år siden, og de mottok intet mindre enn stående applaus fra dommerne.

– Hva var jeg med på nå? utbrøt Mona B. Riise.

– Dette er noe av det drøyeste jeg har opplevd i Stjernekamp noensinne. Det er en så vill sang å velge, den er så rar. Alle har lyst til å gjøre det dere gjør nå, men det er jo ingen som kan det.

Ulrikke erklærte seg sjokkskadet på den flotte måten, mens Silyah sa at vi var vitne til noe helt enestående.

– Det virker som dette er noe dere gjør sammen hele tiden. Det var både nydelig og gøy! Jeg har gåsehud i hodebunnen.

5. Ingeborg og Sondre Mulongo Nystrøm: «Say Something» – A Great Big World og Christina Aguilera

Ingeborg Walther og Sondre Mulongo Nystrøm – «Say Something» Du trenger javascript for å se video.

Ulrikke måtte la tårene strømme fritt etter å ha opplevd den triste kjærlighetsballaden, signert Ingeborg og den tidligere Stjernekamp-semifinalisten Sondre Mulongo Nystrøm.

– Det var veldig, veldig flott, Jeg ble skikkelig rørt! Det var kjempefint, og sånn som du lever deg inn i det traff det meg skikkelig inn i hjerterota.

Mona mente de to egentlig hadde en umulig oppgave med å følge opp etter «Barcelona».

– Det var så fint å se dere to sammen. Fy fader for en kveld!

6. Sandra og Alexander Pavelich: «Shallow» – Lady Gaga og Bradley Cooper

Sandra Lyng og Alexander Pavelich – «Shallow» Du trenger javascript for å se video.

Silyah innrømte at hun egentlig ikke er så glad i denne duetten, som er hentet fra filmen «A star is born»

– Jeg liker den ikke så godt, men nå liker jeg den. Det kan være risky å ta en låt som er framført så mange ganger, men stemmene deres passet veldig godt sammen, sa hun.

Mona berømmet Sandra for å være uredd når hun velger låter.

– Du er så stødig i stemmen, det er vakkert på høre på. Du er bare så rå! Denne kvelden – hva skjer?