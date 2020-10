Knut Marius Djupvik vant Stjernekamp 2020.

– Å stå her med en seier er helt sinnssykt.

– Det skal bli en liten feiring, sier Djupvik til tross for koronaen.

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Knut Marius Djupvik (32) og Sandra Lyng (33) har fremført hele tre låter for seerne i dag. Det er seerne som har stemt frem vinneren.

I ni uker har ti etablerte artister møttes for å konkurrere i ulike musikksjangere og slåss om tittelen «Norges ultimate entertainer». I dag står to av deltagerne igjen og er spente på kveldens finale.

De to som stod igjen i finalen er kjent fra andre talentkonkurranser. Sandra Lyng startet karrieren hennes i Idol i 2004, hvor hun kom på fjerde plass. Knut Marius Djupvik startet sin karriere i The Voice som han vant i 2013.

Sandra Lyng som kom på andre plass er lei seg.

– Jeg er lei meg, men det er fordi det er over. Jeg skal ikke se disse folkene ukentlig lenger. Jeg har blitt glad i folk, sier Sandra Lyng etter at vinneren ble kåret.

NRKs anmelder Espen Borge mener det bare skulle mangle at Knut Marius Djupvik vant årets Stjernekamp.

– Norges best bevarte vokalist-hemmelighet står seirende tilbake etter en vanvittig imponerende innsats i høstens Stjernekamp.

– Han har vist hele Norge at han kan briljere innen nesten hver eneste sjanger konkurransen har kastet etter ham, og dette var virkelig velfortjent. Gratulerer!

Videre sier han at Sandra i det hele tatt kom til finalen var overraskende.

– At Sandra kom til finalen tror jeg var overraskende selv for henne, og ikke minst for meg. Jeg må likevel innrømme at jeg har latt meg imponere over hvor allsidig hun viste seg å være, og man skal ikke kimse av hvor mye hun har forbedret seg som vokalist de siste årene. Vel blåst!

Knut Marius Djupvik og Sandra Lyng kjemper om den gjeve førsteplassen i kveld. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Det har vært en spennende høst. Artistene har måttet fremføre låter fra hele 13 sjangere.

Sjangre høsten 2020 Ekspandér faktaboks Program 1, 29.8 Egen sjanger

Program 2, 5.9 Melodi Grand Prix

Program 3, 12.9 Country

Program 4,19.9 Opera

Program 5, 26.9 Norsk på norsk

Program 6, 3.10 Hiphop + gruppeoppgave

Program 7, 10.10 KORK-kveld: Storband + musikal

Program 8, 17.10 Listepop + stadionrock

Program 9, 24.10 Disco + duett med tidligere Stjernekamp-artist

Program 10, 31.10 Finale

I dag fremførte de en låt fra eget repertoar. Sandra sang «Kvitt flagg» og Knut Marius en låt som heter «Hjelpe me å hjelpe».

De ble også sunget en repriselåt, en låt fremført tidligere i Stjernekamp.

Sandra valgte «Run This Town» av Jay-Z feat. Rihanna og Kanye West og Knut Marius skal fremføre «With a Little Help from My Friends» av Joe Cockers.

Til slutt fremførte de også en låt av eget valg. Sandra fremførte låten «Titanium» av David Guetta og Sias, og Knut Marius valgte den kjente Queen-låten «The Show Must Go On».

Her er dagens fremføringer av Sandra Lyng og Knut Marius Djupvik:

Sandra Lyng – «Run This Town»

Sandra Lyng – «Run This Town» Du trenger javascript for å se video. Sandra Lyng – «Run This Town»

Knut Marius Djupvik – «With a Little Help from My Friends»

Knut Marius Djupvik – «With a Little Help from My Friends» Du trenger javascript for å se video. Knut Marius Djupvik – «With a Little Help from My Friends»

Knut Marius Djupvik – «The Show Must Go On»

Knut Marius Djupvik - «The Show Must Go On» Du trenger javascript for å se video.

Sandra Lyng – «Titanium»

Sandra Lyng - «Titanium» Du trenger javascript for å se video.

Knut Marius Djupvik – «Kan du hjelpe me å hjelpe»

Knut Marius Djupvik - «Kan du hjelpe me å hjelpe» Du trenger javascript for å se video.

Tidligere vinnere av Stjernekamp Ekspandér faktaboks 2012: Rita Eriksen

2013: Silya Nymoen

2014: Nora Foss Al-Jabri

2015: Maria Haukaas Mittet

2016: Knut Anders Sørum

2017: Adam Douglas

2018: Ella Marie Hætta Isaksen

2019: Bilal Saab