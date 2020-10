Anmeldelsen oppdateres fortløpende ...

Stjernekamp har bydd på spennende lørdager denne høsten. Artistene har blitt utfordret i et stort spenn av musikksjangre – fra sesongpremieren via eurovision, country, opera, norsk, hiphop og eurodance, storband og musikal, stadionrock og listepop, disko og duett til kveldens finale.

Og finalen er det store crescendoet i Stjernekamp. Nå skal vinneren kåres, og i kveld skal kun Knut Marius og Sandra kjempe mot hverandre.

Det skal de gjøre med tre låter hver: en reprise, en egen låt, og selve finalelåten.

Reprise:

Sandra – hiphop fra episode 6:

Run This Town – Jay-Z feat. Rihanna og Kanye West (2009)

Forrige gang Sandra prøvde seg på denne landet hun trygt på beina.

Derfor syns jeg dette var et modig valg. Jeg tenkte kanskje Sandra ville valgt noe hun vet hun mestrer siden det tross alt var finale.

Mitt inntrykk er at det fortsatt minnet litt for mye om en Coop Obs-reklame. For all del, Sandra spilte tøff nok til å mestre akkurat denne typen hiphop, men det blåste ikke fletta av en kjeft.

Rihannas partier var akkurat der de skal være, mens rappingen var helt middelmådig. Skryt for at hun gamblet på en (for henne) ukjent sjanger i selve finalen, i alle fall. Bare synd det var såpass likt som forrige gang.

Sandra Lyng - Run This Town

Knut Marius – selvvalgt sjanger fra episode 1:

With a Little Help from My Friends – Joe Cocker (1969)

Knut Marius valgte seg låten fra åpningskvelden, da han presenterte seg for Stjernekamp-publikummet for første gang.

Vi fikk stifte bekjentskap med overtenningen, soul-vibrato og voldsom energi den gang, og det holdt til en femmer på terningen.

Han valgte klokt her, Knut Marius.

Gospelrølperen fra Tomrefjord var enda varmere i trøya etter ni runder med Stjernekamp, og har lært seg å moderere stemmen der det gjelder, men samtidig klinket han til som ei kanonkule da det var nødvendig.

Han var så ekstremt hjemme i denne låten at han fort kan få tittelen «Stjernekamps syvende far i huset». Om 70 år henger han i et horn over studio i Nydalen og hyler «With A Little Help From My Friends».

Fantastisk og uimotståelig.

Knut Marius Djupvik – «With a Little Help from My Friends»

Egen låt:

Sandra:

Kvitt flagg (oktober 2020)

Sandras egen låt «Kvitt Flagg» er en eksepsjonelt tradisjonell poplåt med en dempet og avslappet innpakning. Refrenget er det eneste stedet der denne sangen er en anelse fengende.

Et litt trist låtvalg av Sandra – dette er en typisk låt som forsvinner i mengden.

Hun klarte heller ikke å redde det med freestylinga mot slutten, det ble bare litt rart. Den øvrige vokalteknikken var så lite utfordrende at det alt i alt blir en teknisk god gjennomføring av en dørgende kjedelig låt. Dessverre.

Sandra Lyng - «Kvitt flagg»

Knut Marius:

Kan du hjelpe me å hjelpe (oktober 2020)

Også Knut Marius sin egne låt var en seig brunsnegl av en pop-ballade, og som overhodet ikke utnyttet hans beste kvaliteter som vokalist. Nesten litt spesielt at dette var en låt han har laga selv, til seg selv.

Den tok seg litt opp på andre refreng, men dette var da altfor følsomt og forsiktig for en så kraftfull og dynamisk vokalist som Knut Marius!

Jeg kunne tydelig se at låten betyr mye for ham, og budskapet kom jo frem, men musikalsk var dette også på grensen til traurig, altså.

Knut Marius Djupvik - «Kan du hjelpe me å hjelpe»

Finalelåt:

Sandra:

Titanium – David Guetta feat. Sia (2011)

Sandra tolket Sia og David Guettas megahit om det florlette og populære metallet titan.

Låta følger klassisk Eurovision-oppskrift, og hadde nok gjort det stort dersom den hadde blitt lansert der. Sandra valgte å ta den et godt stykke ned, med vekslende hell.

På første refreng bød hun på noen lekre vokaldetaljer, men låt generelt ganske surt i versene. Det kan jo være at nervene tok over litt her.

Etterhvert ramlet det mer og mer sammen, og på det digre klimakset ble det tydelig at tonearten kanskje ikke var helt heldig for Sandra her. Hun skal imidlertid ha for forsøket, det er jo modig å tolke så kraftig som det hun gjorde her.

Sandra Lyng - «Titanium»

Knut Marius:

The Show Must Go On – Queen (1991)

Knut Marius snublet ganske heftig i Freddie Mercury-tolkningen helgen før, men var tilbake på fjordingen i dag. Personlig skjønner jeg ikke hvordan noen tør engang, det kan jo bli fort flaut.

Heldigvis slapp Knut Marius unna de verste fallgruvene her, men det var ganske vanskelig å ikke flire litt av det intense, Bruce Dickinson-aktige refrenget her, altså.

Knut Marius valgte veldig ambisiøst igjen - men han er jo en eksepsjonelt god vokalist.

Han «gønnet» på både oppe og nede, og hadde veldig god kontroll hele veien.

Knut Marius Djupvik - «The Show Must Go On»

Espen Borge er frilanser som anmelder musikk på oppdrag for NRK.