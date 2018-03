Klar for engelsk versjon av «En natt»

Mange har fått med seg NRK-serien «En natt», hvor man blir med på en ti episoder lang date mellom Jonas (Anders Baasmo Christiansen) og Elizabeth (MyAnna Buring) med et sommerlig Oslo som bakteppe.

Alle scener i serien er også spilt inn på engelsk. Svenske MyAnna Buring – som har bodd i England siden hun var 16 år, og har spilt i TV-serien fra «Downton Abbey» – spiller alle scenene på to forskjellige språk.

Islandske Gísli Örn Garðarsson, som har vokst opp i Norge, spiller den mannlige hovedrollen i den engelskspråklige versjonen (se trailer øverst i saken). Anders Baasmo Christiansen har fortalt på Lindmo at han ikke hadde anledning til å spille i begge.

Vil nå ut bredt

Den engelske versjonen «One night» er klar om kort tid, og produsent Anders Tangen i Viafilm ser fram til å vise den til et større publikum.

– Vi har vist et par episoder til internasjonale distributører og opplevd stor interesse for dem. Det er mange mørke serier ute på markedet nå, og vår serie byr på både håp og kjærlighet, som tror jeg passer veldig godt inn nå. Elizabeth og Jonas er to karakterer man forelsker seg i og heier på, sier Tangen om serien som er skrevet av Øystein Karlsen og Kristopher Schau.

Produsent Anders Tangen i Viafilm ser store fordeler med å tilby engelskspråklige utgaver av norske TV-serier til et internasjonalt marked. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han sier at hovedårsaken til at de lager to språkversjoner av serien er ønsket om å nå ut til et størst mulig publikum. I tillegg har Tangen sett at det kan være lettere å få oppmerksomhet internasjonalt om man kan tilby dette.

Selv har han også vært produsent for «Vikingane», som i den engelskspråklige utgaven «Norseman» har fått internasjonal oppmerksomhet. Og Viafilm gjør også det samme med Vidar Magnussens nye serie «Magnus», som vises til høsten på NRK.

– Det gjør kanskje at flere tar en ekstra titt på det vi holder på med her til lands, og det kan være med på å skaffe oss flere jobber og økt fokus, sier Tangen, som ikke synes det er et paradoks at det ikke holder å spille inn en norsk utgave:

– Personlig har jeg ingen agenda med å spre det norske språket. Vi ønsker å spre de historiene vi ønsker å fortelle, sier han.

MyAnna Buring, Anders Baasmo Christiansen og regissør Øystein Karlsen under innspillingen av «En natt». Foto: Viafilm/NRK

Kan bli flere sesonger

Dersom du trodde at «En natt» nødvendigvis ble avsluttet med de ti episodene som NRK har lagt ut, så tar du feil. Anders Tangen sier at de ønsker å lage flere sesonger med Elizabeth og Jonas.

– Vi har planlagt det, og vi ønsker å se på andre trivielle øyeblikk i folks liv som kan vokse seg til store problemer, enten det handler om giftermål eller å få barn. Så dersom NRK vil så blir det flere sesonger, sier han.

NRKs dramasjef Ivar Køhn er i utgangspunktet positiv til flere sesonger av «En natt», men at det ikke foreligger konkrete planer om det foreløpig.

– Dette er et konsept som kan tas opp igjen dersom det kommer en idé til en ny sesong som kan fungere. Vi gjør det ikke bare for å gjøre det, sier Køhn.

Han sier at NRK er veldig fornøyde med serien, og mener det er en annerledes og moderne serie som sier noe om oss som mennesker.

– Det er gjort en kjempefin jobb med manus og dialoger. At responsen har vært såpass bra er selvsagt veldig gøy.

