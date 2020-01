Karl Sundby (66) er død

Dødsårsaken er ennå ikke kjent.

Sundbys nærmeste familie bekrefter dødsfallet, og er innforstått med omtalen, skriver VG. Familien skriver til avisen at de er i dyp sorg.

Karl Sundby var mest kjent som pikkoloen Åge Nygård i TV-serien «Hotel Cæsar».

Han spilte i tv-serien fra 1998 til 2004, og gjorde comeback i serien i 2010.

– Vi har mistet en stor kunstner. Han kunne alt: Han var skuespiller, tekstforfatter, skrev melodier, kabareter, skuespill og var billedkunstner. Han jobbet på et høyt gir hele livet. Vi hadde så mye moro sammen, sier skuespiller Solfrid Heier til VG.

Mistet samboer i 2018

Karl Sundby var samboer med Linda Pedersen, som døde av kreft i 2018.

– Jo mer man elsker, jo større blir lidelsen og sorgen. Men så går dagene, og livet fortsetter på et vis. Jeg er langt ifra ferdig med prosessen. Smerten og sorgen er hos meg hele tiden, fortalte Sundby til VG.

De siste årene drev Sundby Karlsvogna teater, hvor han produserte en rekke forestillinger både for barn og voksne.

Skuespilleren sa til VG i høst at han hadde forandret seg mye.

– Før kunne jeg være brautende, ironisk og flåsete. Jeg vet ikke hva det kom av, men det var en stil og en tone jeg hadde. Nå er det mer alvor. Men det er også en tristesse som har kommet over meg. Jeg ser plutselig at jeg har hatt en reise, og at det som ligger foran meg, er en slags avskjed fra det jeg har bygd opp, sa 66-åringen til VG.