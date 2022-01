– Du må være fullvaksinert, dette gjelder alle. Følg reglene og du kan komme, følger du de ikke kan du ikke komme.

Den australske statsministeren Scott Morrisons kommentar kom etter at den australske avisa «the Sydney Morning Herald», rapporterte om at den amerikanske artisten og tidligere presidentkandidat Kanye West planlegger konserter i landet.

Vaksinasjonsstatusen til Kanye West, også kjent som «Ye», er foreløpig ukjent. West har tidligere uttalt at han har tatt en dose, men tidligere har han kalt vaksinen «the mark of the beast», eller beistets merke.

Statsministerens kommentar kommer bare to uker etter at den serbiske tennisspilleren Novak Djokovic ble utvist fra landet for å ikke være vaksinert.

Tennisspilleren ble pågrepet og satt på karantenehotell. Han fikk søknaden om visum avslått to ganger, blant annet fordi han er uvaksinert. Til slutt ble han sendt ut av landet.

NEI: Ingen vaksine, ingen innpass i Australia, sa den australske statsministeren Scott Morrison. Foto: CARLO ALLEGRI

Fotballen ble prioritert

Da nyheten om rapartistens Australiaplaner ble kjent, kom samtidig nyheten om at artisten skal ha ønsket å spille på Marvel stadium i Melbourne den 21. mars.

Denne søknaden ble avvist av «Australian Football League» (AFL) som eier stadion. Det skal nemlig spilles en kamp mellom St Kilda og Collingwood tre dager før. Noe som ikke gir god nok til å forberede konserten.

Kilder sier til the Sydney Morning Herald at West nå planlegger å holde konserten uka før, den 12. mars.

Kanye West har ikke kommentert saken.

Hardt rammet

Australia har vært hard rammet av koronaviruset og omikronvarianten. Det har til nå blitt registrert rundt 2 millioner tilfeller av omikronvarianten i landet.

Forrige lørdag døde 97 mennesker av koronarelatert sykdom. Sykehusinnleggelser i flater ut i store deler av landet, eller viser tegn til å synke. Over 90 prosent av voksne i landet er vaksinert.