Djokovic blir sendt ut av Australia

– Jeg er ekstremt skuffet over rettens avgjørelse, men håper fokuset nå kan returnere til turneringen, sier Novak Djokovic i en uttalelse.

Han sier han respekterer og vil samarbeide med myndighetene for å forlate landet.

Retten i Australia opprettholder avgjørelsen om å kansellere tennisspillerens visum til Australia. Det melder flere nyhetsbyråer. Tennisturneringen Australian Open starter i morgen, og serberen får dermed ikke delta.

Den regjerende vinneren av tennisturneringen Australian Open skulle etter planen møte Miomir Kecmanovic til kamp når turneringen starter mandag. Nå må han reise hjem.

Han har tidligere blitt pågrepet og satt på karantenehotell i Melbourne. Han har fått søknaden om visum avslått to ganger, blant annet fordi han er uvaksinert.

Tennisspilleren skal tidligere har uttalt at han er imot vaksinasjon, i følge BBC.

Han risikerer å bli utestengt fra landet i tre år.

UTESTENGT: Tennisspilleren risikerer å bli utestengt fra landet i 3 år. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Ble stoppet ved ankomst

Djokovic var søndag i et rettsmøte og argumenterte for at immigrasjonsminister Alex Hawkes avgjørelse om å tilbakekalle visumet hans må kjennes ugyldig. Like før klokken 5 søndag morgen norsk tid var rettsmøtet over.

Tennisstjernen ble stoppet ved ankomst til Australia for nesten to uker siden. Dagen etter ble serberens visum annullert. Myndighetene i Australia har argumentert med at den 34 år gamle tennisspilleren utgjør en trussel for folkehelsen. Nå opprettholdes denne avgjørelsen.

Utsetter Djokovic-utvisning fra Australia

Tidligere har den australske statsministeren Scott Morrison forsvart avgjørelsen om å avvise visumsøknaden hans med at det ble gjort en grundig vurdering.

– Australiere har ofret mye gjennom pandemien, og de forventer at resultatet av disse ofrene blir beskyttet, sier Morrison ifølge BBC.

Han utdyper avgjørelsen på Twitter.

– Regler er regler, spesielt når det kommer til grensene våre, skrev han.

Myndighetene har tidligere fått kritikk for å først gi Djokovic unntak fra Australia sitt vaksinekrav for å kunne spille i turneringen.

Unntaket førte til utbredt sinne iblant Australias befolkning, som har gjennomgått noen av verdens tøffeste koronarestriksjoner, og hvor mer enn 90prosent av voksne er vaksinert.

Får støtte

På Twitter får Djokovic støtte fra sin franske tenniskollega Alize Cornet.

– Jeg vet for lite til å kunne dømme situasjonen, men jeg vet at Nokak alltid er den første som står opp for spillerne, ingen av oss sto opp for han, skriver hun.

Den tidigere australske tennisspilleren Rennae Stubbs mener dette er en trist dag for tennissporten.

– Jeg kan ikke tro det har kommet til dette, skriver hun.

Skulle forsvare tittelen

Tennisspilleren var i Australia for å forsvare tittelen sin i den australske tennisturneringen Australian Open.

Australian Open er den første av de årlige «Grand Slam»-turneringene, og er regnet som en av de viktigste årlige tenniskonkurransene.

REGJERENDE MESTER: Novak Djokovic er regjerende mester i Australian Open, men får ikke forsvare tittelen. Foto: Andy Brownbill / AP

Novak Djokovic er regnet som en av verdens beste tennisspillere. Da han vant Australian Open i 2021, var det hans fjerde strake seier i turneringen. Han har totalt vunnet 20 «Grand Slam»-titler, og i 2015 og 2016 holdt han alle fire «Grand Slam»-titlene samtidig.

Vaksinemotstandere protesterer mot arrestasjonen av Djokovic