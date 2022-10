Rapperen fra Groruddalen i Oslo har bemerket seg i det norske hiphop-universet i snart ti år, men 2022 er året der han slår gjennom som soloartist.

Artistkarrieren til Jonas Benyoub skjøt til værs etter han ble oppdaget av Norges største rapduo, Karpe.

Det unge talentet medvirket i Karpes siste album «Omar Sheriff» – og i høst sto de sammen på scenen under ti fullsatte Oslo spektrum-konserter. Fra scenen ga han en hilsen til moren, som satt i salen.

– Det var utrolig kult av Karpe å la meg kunne gjøre det. Moren min har alltid gitt meg kjærlighet og støtte, sier han.

Jonas Benyoub på Bylarm tidligere i år. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

Falt mellom to stoler

Benyoub vokste opp med norsk mor og marokkansk far. I stolen hos Lindmo forteller han om oppveksten, der han trekker referanser fra både norske og marokkanske tradisjoner.

– Den første musikkinspirasjonen kom fra tiden sammen med mormor og bestefar i Odalen. Jeg minnes «Nøtteliten» og «Lillebrors vise» av Alf Prøysen – sammen med fastelavnsboller med krem i midten.

– Det var mye fortellinger, skravling, Se og Hør-vitser og kabal. Det var hyggelig.

Lærte arabisk omtrent som jeg lærte Prøysen Du trenger javascript for å se video.

Barndommen i Odalen skulle man tro var en sterk kontrast til familiebesøkene i Casablanca i Marokko – men ifølge Benyoub var det ganske likt.

– Det er mye likheter; både sang, familieselskaper og mye glede. Det er det som har formet det gode.

Likevel har det ikke vært lett å stå mellom to kulturer i oppveksten.

– Jeg falt mellom to stoler gjennom oppveksten, men etter hvert lærte jeg å eie begge identitetene.

Benyoub vokste opp med to kulturer. Det har gitt han inspirasjon. Foto: Julia Marie Naglestad

Hjelper ungdommer fra hjemstedet

Selv om østkantgutten er på god vei mot stjernehimmelen, er han opptatt av ungdommene som vokser opp i nærmiljøet hans på Ellingsrud.

Ved siden av artistkarrieren har han en dagjobb på Forandringshuset. Det er et fritidstilbud for ungdommer – men med en liten twist.

– Ungdommene må selv skape tilbudet. Vi er der og har er hjem til dem, men hva som skal skje der bestemmer de selv.

– Nå har vi musikkstudio-, bake- og gaminggruppe. I tillegg har vi «United Brothers» og «United Sisters», der gutter og jenter kan sitte hver for seg å ta opp temaer om alt fra kroppshår til rasisme.

Benyoub takker foreldrene sine som alltid har vært en god støtte. Foto: Julia Marie Naglestad

Håp og motivasjon

Jobben betyr mye for artisten, som selv gikk på fritidsklubben i området da han vokste opp.

– Det er en givende jobb for meg, og det er deilig å kunne være på Ellingsrud, og gi noe tilbake til de unge. På den måten holder jeg beina på jorda.

Tidligere i år kom han ut med debutalbumet «ZeroLove», og i den nye låten hans «Spor i snøen» gir han en hilsen til foreldrene.

– Låten handler om at jeg endelig har satt litt spor i snøen her oppe i Norge. Den er også en liten hilsen til mor og far. Det er fin låt om håp og motivasjon.

Se Benyoub fremføre sin nye låt i studio hos Lindmo:

Jonas Benyoub - Spor i Snøen Du trenger javascript for å se video.

