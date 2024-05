Trippeldrapet i Hallingdal: – Ikke påvirket av beroligende medikamenter

De siste ukene har politiet jobbet iherdig med å finne flere svar på hvorfor den siktede drepte sin kone og to barn på Torpo i Ål.

Politiet har nå mottatt svar på de toksikologiske prøvene som ble tatt i forbindelse med obduksjonene av de drepte på Torpo i mars.

Prøvesvarene viser at de døde ikke var påvirket av beroligende medikamenter, forteller politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt.

– Det betyr at de ikke hadde inntatt frivillig eller ufrivillig medikamenter med beroligende effekt, forklarer Matiassen.

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Som tidligere uttalt, tyder funn på åstedet at de døde sov da de ble drept.

– Politiet vet at én av de drepte sov med ørepropper. Dette kan være en av forklaringene til at vedkommende ikke våknet av skudd, opplyser Mathiassen.

En av de drepte sov i én etasje, og de to andre sov i etasjen under.

Gjerningsmannen, far til de to barna og ektefelle til den drepte kvinnen, tok sitt eget liv etter drapene. Det blir dermed ikke reist tiltale mot mannen.

Skutt mens de sov

De tre familiemedlemmene ble skutt mens de sov. Politiet mener den siktede tok sitt eget liv rett etter.

Skytevåpenet som ble brukt hadde ikke lyddemper.

Videoovervåkningsbilder viser at den drapssiktede var på apoteket på Gol et halvt døgn før drapene natt til lørdag 23. mars.

Politiet har oversikt over hva den siktede kjøpte på apoteket før drapet, men har ikke villet kommentere om det har kobling til saken.

Politiet har konkludert med at ofrene ble skutt i løpet av natta, og først funnet lørdag kveld.

– Noe nærmere tidspunkt vil vi nok ikke få. Man får ikke eksakt tidspunkt for når personer er døde, men innenfor et tidsintervall, sier Mathiassen.

Utelukker ikke at nye opplysninger kan dukke opp

Tidligere denne uken opplyste politiet om at de begynner å få en klar formening om motivet bak drapene.

– Vi har en formening om hva som var årsaken til at det kunne skje eller at det skjedde. Men noe mer om det ønsker jeg ikke å si nå, så lenge etterforskningen pågår, sier politiadvokaten til NRK.

– Er det funn på stedet som styrker politiets teori?

– Det er en helhetsvurdering etter gjennomgang av etterforskningsmaterialet. Noe mer enn det ønsker jeg å si.

Etterforskningen er nå helt i sluttfasen, men Mathiassen sier at de ikke kan utelukke at det kommer opplysninger som gjør at de må gjøre ny etterforskning.

– Saken vi da ligge og vente på at vi har fått svar blant annet på den endelige obduksjonsrapporten. Vi har også innsendt det vi mener er våpenet som ble brukt. Det er sendt til Kripos, og dette vil også ta tid.

– Det er snakk om ett våpen?

– Vi har sendt inn et våpen til Kripos som vi antar har vært benyttet. Vi venter på en bekreftelse fra Kripos om at det var våpenet som ble brukt, sier Mathiassen.

Tre hvite kister

Ingunn (53), Sander (22) og Signe (18) Slaatten ble bisatt i Ål kyrkje 9. april. Tre hvite kister vitnet om tragedien som rystet den lille bygda

Prost Sveinung Hansen hadde i forkant gitt uttrykk for at bisettelsen kom til å bli tøff for mange. Det ble den.

Tente lys i Torpo kyrkje. Foto: Glenn Aaseby / NRK

– Det var en fin og verdig avskjed. Begravelsen setter ikke punktum, men det var en milepæl. Nå kan vi gå litt videre. Det var mange tårer og triste ansikter, forteller Hansen.

Advokat Helge Hartz bistår de etterlatte etter trippeldrapet.

– På vegne av de pårørende har jeg blitt bedt om gi uttrykk for deres fortvilelse og tilværelse fylt av bunnløs sorg, sier han.