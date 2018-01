Jenny Skavlan om ny NRK-serie: – Handler litt om det livet jeg lever nå

– Serien handler om det å være nesten voksen. Det er kanskje litt det livet jeg lever nå, et liv i 30-årene, hvor du har en fot i den unge verden med alle muligheter, og den andre foten i foreldremøter, sier Jenny Skavlan, som spiller karakteren Camilla i serien.

De tre venninnene spilles av Jenny Skavlan, Kjersti Tveterås og Renate Reinsve. Nå må de plutselig sjonglere småbarnsliv, karriere, stebarn og et stadig mer hektisk sjekkemarked i dagens Oslo. Noe som kan by på utfordringer.

Spiller et materialistisk par

Skuespiller Nils Jørgen Kaalstad, spiller karakteren Thomas, som er samboeren til Camilla. Skavlan og Kaalstad beskriver karakterene de spiller som svært materialistiske.

– Jeg spiller en suksessrik musikkprodusent, som har penger. Penger er noe vårt forhold er basert på, smiler Kaalstad.

– Vi er ganske materialistiske, men også glade i å kose oss og steke en god biff og åpne en god flaske vin. Det er der vi finner gledene våre, i generell kos og penger, sier Skavlan.

Bli kjent med karakterene her:

Nesten Voksen - Karakterer 8 bilder CAMILLA (Jenny Skavlan) Camilla er 32 år og fra Oslo. Hun er samboer med Thomas, mor til Magnus og bonusmamma til Lykke og Trym. Camilla er tøff, direkte og en anelse bortskjemt. Hun har et sterkt konkurranseinstinkt og kan være litt barnslig. Camilla har nylig flyttet inn med Thomas og prøver å finne sin rolle som stemor. Julia Marie Naglestad / Julia Marie Naglestad/NRK THOMAS (Nils Jørgen Kaalstad) Thomas 37 år gammel musikkprodusent fra Moelv. Han er far til Lykke og Trym, og stefar til Magnus. Thomas er sosial, trivelig og noe selvopptatt. Han er en anelse konfliktsky, noe som ikke alltid er så lett med en konfronterende samboer. Julia Marie Naglestad / Julia Marie Naglestad/NRK IDA (Kjersti Tveterås) Ida er samboer med Espen, og mor til Ebba på 9 måneder. Hun er en varm, kreativ og entusiastisk kvinne. Hennes store skrekk er å bli satt, og hennes romantiske forestillinger om livet krasjer ofte med samboerens. Julia Marie Naglestad / Julia Marie Naglestad/NRK ESPEN (Mattis Herman Nyquist) Espen er samboer med Ida, og far til Ebba på 9 måneder. Han er en rasjonell, samvittighetsfull og noe regelbundet mann. Han elsker rutiner og er ofte oppgitt over samboeren - og ikke minst over svogeren Truls. Julia Marie Naglestad / Julia Marie Naglestad/NRK TRULS (Hans Olav Brenner) Truls er halvbroren til Ida. Han er en fri sjel, en sjarmerende livsnyter som tar livet som det kommer. Han har mange prosjekter på gang, men lite gjennomføringskraft og ender ofte med å snylte på andre. Bor hos Ida og Espen på ubestemt tid. Julia Marie Naglestad / NRK SIRI (Renate Reinsve) Siri er utdannet jurist, og er hardtarbeidende, intelligent, ambisiøs og en anelse nevrotisk. Ifølge tiårsplanen til Siri er det på tide å finne en mann. Dater mye, men er usikker på hva hun egentlig ser etter. Julia Marie Naglestad / NRK Jenny Skavlan som Camilla, Nils Jørgen «Jøgge» Kaalstad som Thomas. Barna: Noah Gylver spiller Trym, Sophus Magnus Strømstad Tangerås spiller Magnus og Frida Torkildsby spiller Lykke. Julia Marie Naglestad / NRK Kjersti Tveterås som Ida, Mattis Herman Nyquist som Espen, og Babyen spilles av Anna Steiro Messel. Julia Marie Naglestad

Spent på nakenscene

I en scene i første episode av situasjonskomedien tror karakteren til Jenny at hun og samboeren er barnefri og alene i leiligheten. Derfor bestemmer hun seg for å ha en nakenuke, hvor hverken hun eller samboeren får lov til å gå med klær. I det hun vandrer naken ut i stuen oppdager hun at begge bonusbarna har kommet på besøk, tidligere enn forventet.

Hvordan var det å spille nakenscenen?

– Jeg er veldig spent på hvor naken den scenen ble til slutt. Men det er bare å bite tennene sammen og bli ferdig med det, sier Skavlan.

Har hentet replikker fra vestkanten

– Kan dere kjenne dere igjen i rollene dere spiller?

– Jeg kommer fra vestkanten i Oslo som er et materialistisk sted, så jeg har jo mange referanser. Jeg har blant annet plukket noen replikker som er blitt sagt i for eksempel foreldremøter på vestkanten, sier hun.

Skavlan forteller videre at hun ikke føler at hun lever et spesielt materialistisk liv, men at det er gøy å spille en slik rolle.

– Jeg handler mer på Fretex enn jeg gjør på dyre merkebutikker, men jeg har det jo liggende inni meg ett sted. Så jeg syns det er gøy å la en gæren materialistisk shoppingdame få fritt utløp.

Hverken Skavlan eller Kaalstad har sett det ferdige resultatet av serien, men begge beskriver serien som en komedie for hele familien.

– Vi håper folk liker karakterene, og at de har lyst til å følge de videre, sier Skavlan.

Se «Nesten voksen» i NRK TV lørdag 6. januar.