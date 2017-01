IS har delvis ødelagt Palmyras-amfiteater

IS-militanter har ødelagt deler av det romerske amfiteateret i oldtidsbyen i Palmyra, melder BBC.

De skal også ha ødelagt Tetrapylon-monumentet i oldtidsbyen, etter å ha tatt den tilbake.

– En krigsforbrytelse

– Dette er en tragedie, sier Tora Aasland, leder i UNESCO-kommisjonen, til NRK. Hun sier at ødeleggelsene er veldig målrettet og et angrep på vår fellesarv.

Dette skjer i serien av ødeleggelser IS har utført på de flere tusen år gamle romerske ruinene og historiske monumentene i verdensarvbyen – og de er omfattende.

– Når de blir tatt, for det håper jeg de blir, må de stilles for krigsforbryterdomstolen og dømmes for krigsforbrytelser. Så alvorlig er det.

Brukes i propaganda

Professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo, Christopher Prescott, forteller til NRK at amfiteateret, der IS tidligere har henrettet gisler, brukes av symbolske og propagandamessige årsaker.

– Palmyra får mye oppmerksomhet, og har sterk symbolsk betydning. Når de henretter mennesker der, viser de maktesløsheten og totaliteten i deres ideologiske program, og at oldtidsminner og menneskeliv ikke har noen verdi, forteller han.

Kan ødeleggelsene repareres?

– Alt kan repareres, men den ekteheten som var over monumentene er borte for alltid.