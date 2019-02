Hun var Rybaks «Fairytale» – nå spiller de to sammen

De er tilbake på musikkskolen Barratt Due, hvor allting startet. Fiolinen og musikken førte Ingrid Berg Mehus og Alexander Rybak sammen fra de var 15 og 17 år gamle – og kjærlighetshistorien ble temaet i Rybaks monsterhit.

Han var forelsket i sitt «fairytale», altså Ingrid, selv om det gjorde vondt i hjertet.

«I'm in love with a fairytale even thought it hurts,

and I don't care if I lose my mind, I'm already cursed»

I mange år var de to uten kontakt, men nå er de tilbake sammen, i vennskapelig ånd og spiller musikk – med Alexanders mor ved pianoet.

Vil ta en Rybak

Ingrid Berg Mehus skal i årets MGP forsøke å «ta en Rybak», med fiolinen som fremste musikalske våpen vil hun representere Norge i Eurovision.

Og opp gjennom årene har hun utvilsomt tråkket sine egne, originale stier i fiolinkarrieren. I mange år har hun jobbet som nattklubbfiolinist.

Kasinobyen Las Vegas er blant dem som har fått servert Ingrids stemningsskapende toner i natten.

Hun har vært oppvarmingsartist for David Guetta, en av verdens mest kjente DJ-er, og spilt under fotballkamp for Los Angeles Galaxy.

Neymar, brasiliansk superstjerne og en av verdens fremste fotballkunstnere, var tilskuer og ga tommel opp!

FIOLINIST: Ingrid Berg Mehus sjarmerte Alexander Rybak da de møttes på musikkskolen Barratt Due som tenåringer. Hun står støtt på egne bein, og har fascinert celebriteter i Los Angeles og Las Vegas. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Rybak: – Hun er en prinsesse

Alexander Rybak har ingen problemer med å gi sin eks og fiolinkollega skryt for sin brede musikalitet. Og han trekker frem hennes uselviskhet.

– Jeg pleier å si at hun er en av de artistene som i stedet bruker musikk for å fremme seg selv, bruker deg selv for å vise fram musikken.

Og han mener det ikke er det minste rart at en eventyrlåt handler om henne.

– Du ser jo på henne at hun er en prinsesse, som tatt ut av en Disney-film.

Ingrid vil på sin side ikke ta æren for Fairytale, selv om hun er beæret for at Rybak sier hun var inspirasjonskilden.

– Det du har skapt, er uavhengig av hvem du har skrevet den om. Det er jo i kraft av at du er en begavet komponist og en fantastisk musiker, sier hun til ham.

Rybak kontrer:

– Det hadde vært en helt annen låt hvis den ikke var om Ingrid. Og jeg er veldig glad for at et så genuint godt menneske har preget meg, også musikalsk.

Se opptredenen som førte til poengskred og overlegen seier i Moskva i 2009.

Magisk stemning

Ingrid sier at Alexanders musikalitet kan gjøre publikum trollbundet.

– Der Alexander er blir det en helt magisk stemning, et grenseland mellom den verdenen her og en helt annen verden. Og det er utrolig spennende.

Og hun forteller at Rybak gir henne råd om stort og smått før den store finalen.

– Han sier for eksempel at jeg bør synge gjennom ting, også når jeg er forkjølet og føler meg nedfor og dårlig. Klarer man det når man er forkjølet klarer man det under alle omstendigheter.

Rybak har stor tro på Ingrids låt «Feel», og mener den appellerer til nettopp følelsene.

– Det er ikke en prestasjonslåt, det er en låt skapt for nytelse. Det er noe helt annerledes enn alt annet i Melodi Grand Prix. Det er kjempedeilig, og jeg gleder meg.

Blir Ingrids MGP-deltakelse også et «fairytale» for historiebøkene? Svaret får vi i Oslo Spektrum 2. mars.