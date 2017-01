Holocaust-minnested i omstridt kunstprosjekt

En mann sjonglerer fem lyserosa baller i en massegrav. En kvinne står i en yoga-positur blant hundrevis av lik. Det er to av bildene man kan se hos kunstprosjektet Yolocaust, som ble publisert onsdag, og som nå deles hyppig i sosiale medier.

Bak prosjektet står den israelske kunstneren Shahak Shapira. Han har funnet humørfylte bilder fra Holocaust-minnestedet i Berlin, og deretter satt dem sammen med historiske bilder fra konsentrasjonsleirer.

– Jeg vil ikke fortelle folk hva de har lov til å gjøre og ikke gjøre. Men jeg vil at de skal tenke etter. Bildene viser hvor raskt vi glemmer. Mange ser på et minnested som en kul bakgrunn, mer enn et sted for å minnes, sier Shapira til tyske Jetzt.

– Arkitekten ønsket lek på minnestedet

Nora Ceciliedatter Nerdrum er leder for den kunstfaglige seksjonen i KORO (Kunst i Offentlige Rom).

Nora Ceciliedatter Nerdrum er leder for den kunstfaglige seksjonen i KORO og kurator for statlige prosjekter. Hun hevder at arkitekten bak Holocaust-minnestedet ønsket at det skulle være et sted for lek.

Hun synes Shapira setter fingeren på aktuelle problemstillinger. Samtidig poengterer hun at Eisenman (arkitekten bak Holocaus-minnestedet) ønsket folkelig aktivitet velkommen.

– Han ville at minnestedet også skulle være et sted for lek, og et sosialt byrom. Men det betyr imidlertid ikke at alle typer aktivitet er ok, sier Nerdrum.

Kunstneren selv sier til Jetzt at folk som tar slike bilder trenger å bli røsket litt i.

– Det hadde ikke vært så ille om folk tok normale «selfies». Men den formen for posering, som de driver med, er rett og slett upassende, sier han.

På kunstprosjektets nettside har imidlertid Shapira lagt ut en e-postadresse som de avbildede kan ta kontakt med om de ønsker å få fjernet et bilde.

– Respektløs oppførsel

Suzanne Aabel har ingen forståelse for at noen velger å ta humørfylte selfier på et Holocaust-minnesmerke. Foto: Alex Iversen

Den jødiske bloggeren og journalisten Suzanne Aabel mener det er respektløst å more seg på et holocaust-minnested.

– Jeg får ståpels innover når jeg ser slike bilder. En viss folkeskikk må man kunne forvente. Det er respektløst, sier Aabel.

Hun tror problemet er at mange ungdommer mangler både respekt og kunnskap.

– Da jeg var 25 år var jeg med en gruppe 18-åringer på tur til Auschwitz-Birkenau-leiren. Mange av ungdommene la seg ned for å sole seg, og de lå der og kilte hverandre i håret.

– Men jeg har også sett flere norske kjendiser legge ut slike bilder på Instagram. Så det er ikke bare de yngste som dummer seg ut, påpeker Aabel.

– Får ikke lov til å klatre eller ta «selfie»

Ole Johnny Hansen er daglig leder i Hvite Busser, en norsk stiftelse som arrangerer reiser for skoleelever til nazistenes tidligere konsentrasjonsleirer.

Ole Johnny Hansen er daglig leder i stiftelsen Hvite busser. Han opplever sjeldent at hans unge reisefølge mangler respekt når de besøker minnesmerker. Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Han opplever sjeldent at skoleelevene viser mangel på respekt.

– Ungdommene som reiser med oss er godt forberedt. Vi snakker for eksempel med dem om hvilke type klær man kan gå med, og hvor man ikke skal fotografere, sier Hansen.

Men han innrømmer at det kan være ekstra utfordrende på minnesmerket i Berlin.

– Det er et gigantisk minnesmerke, og mange synes det er stas å klatre på de rektangulære granittblokkene.

– Men vi gir streng beskjed om at det ikke er lov, påpeker han.