Her får familien Asaad gledesbudskapet

I kveld er det premiere på den nye NRK-dokumentarserien «Flukt». Gjennom fem episoder tar Leo Ajkic seerne til blant annet Beirut i Libanon, en flyktningbåt og den greske øya Lesvos.

Han har reist ulike flyktningruter for å gi et innblikk i hverdagen til de som er på flukt, noe han selv var som 7-åring.

– Jeg kom til Norge en gang selv, og husker hvordan det var å være på flukt, sier Ajkic til NRK.

Første episode av «Flukt».

Stort ansvar

Han forteller at han ville vise at mennesker i slike situasjoner er mer enn tall, politikk og statistikk, og at han i serien var opptatt av å vise den menneskelige siden av flyktningkrisen. Det var tungt, men lærerikt, sier han.

– Det har vært det mest givende jeg har vært med på i min karriere. Jeg tar alle jobber jeg gjør like seriøst, men dette har vært et spesielt stor ansvar.

I kveldens episode viser Ajkic sitt møte familien Asaad. Delsher Asaad, hans fire barn, og hans mor får gledesbeskjeden om at de blir kvoteflyktninger til Norge.

NY SERIE: Gjennom fem episoder utforsker Leo Ajkic selv ulike flyktningruter. Foto: Pandora film

– Utdanning er så viktig

De bor nå i Søgne ved Kristiansand der Delsher Asaad jobber med sin bror. Søsteren deres og hennes familie fikk derimot ikke tillatelse til å komme til Norge.

I episoden forteller barna Lilav, Chirine, Rezan og Didar at de drømmer om å bli henholdsvis lærere, svømmer og sivilingeniør. Å se barn som ikke fikk gå på skole, er noe av det sterkeste Ajkic opplevde.

– Utdanning er så viktig, og det er grunnen til at min familie søkte om et bedre sted å bo for meg og søsteren min, forteller Ajkic, som flyktet fra krigen i Bosnia på 90-tallet.

– Mange tenker hvorfor flyktninger ikke reiser hjem igjen når det ikke bombes der lenger. Men generasjoner ødelegges likevel etterpå fordi minene ligger igjen. Det samme skjer når barna ikke får utdanne seg, sier han.

Viser begge sider

For Ajkic har det også vært viktig å vise innvandringssaken fra begge sider, samtidig som han sier at noe av det verste han ser er anonyme kommentarfelt med det han synes er usaklige og ekle kommentarer om de samme temaene som tas opp i «Flukt».

– En episode er dedikert til de som er mot innvandring, sier han.

– Vi ville høre hva de syntes så lenge de var saklige, fordi de har også ytringsfrihet. Vi gjorde det for å kunne debattere saklig, og vise at man på en måte kan være enig om å være uenig.