1. Tysk seriebølge

«Babylon Berlin» er solgt til 90 land, og er den mest suksessrike i en bølge av populære tyske kvalitetsdrama, som «Ku'damm» (NRK), «Deutschland 83» (NRK) og «Dark» (Netflix).

2. Ny sjanger

Foto: Bazar forlag

TV-serien er basert på krimbøkene til Volker Kutscher, som har etterforsker Gereon Rath som hovedperson.

Den første boka, «Der nasse Fisch», (som betyr «den våte fisken», tysk politislang for en uoppklart sak) kom ut i 2007 og brakte noe helt nytt til tysk litteratur.

Historiske krimserier var ikke ukjent, men ingen hadde skrevet noe slikt fra det gylne 20-tallet. Mens tyskere har vært opptatt av å behandle sin nyere historie i bøker og TV-serier, er mellomkrigstiden lite behandlet.

De to første bøkene i serien, «Babylon Berlin» og «Den stumme døden», kom på norsk i 2018.

3. Rådyr

«Babylon Berlin» er den mest kostbare ikke-engelskspråklige TV-produksjonen noensinne. Kostnaden så langt er 400 millioner kroner, og nå spilles tredje og fjerde sesong inn. Serien har 250 skuespillere og 5000 statister.

4. Datidens disco

TANZPALATS: Etter den grusomme verdenskrigen trengte folk å more seg. Egne dansepalasser lot folk slippe seg løs i datidens populære danser. Foto: FRÉDÉRIC BATIER / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH

«Moka Efti», der de store dansescenene foregår, fantes i virkeligheten. Kafeen – eller dansepalasset – ble grunnlagt i 1929 i Leipziger Strasse og strakte seg over 28.000 m².

Selv om interiøret i filmen ikke er likt det ekte, var Moka Efti en orgie i eksotisme, med mauriske buer, panoramamalerier og orientalske salonger.

Stedet bød på biljardhall, frisør, sjakkrom og korrespondanserom. En korridor som var designet som en sovevogn på orientekspressen førte gjestene fra baren inn til et bakeri i hvit marmor. De hadde imidlertid ikke bordell i kjelleren, men det var det flere andre dansepalasser som hadde.

Her får du en liste på tysk med 11 Babylon Berlin locations som du kan besøke i Berlin i dag.

5. Blodige mai

BLODIGE SAMMENSTØT: Kampene mellom politi og kommunister skildret i første sesong hendte på ordentlig. Foto: Sky Atlantic

1. mai 1929 brøt det ut voldelige sammenstøt mellom politiet og medlemmer av kommunistpartiet (KPD) og det røde frontkjemperforbundet (Roter Frontkämpferbund, RFB) som var en paramilitær organisasjon. Kampene foregikk i Wedding og Neukölln, som det skildres i episode 4.

Det ble proklamert unntakstilstand, og 13.000 bevæpnede politimenn ble sendt ut i gatene. Etter tre dagers kamper var det 33 døde og over 200 skadde.

RFB ble deretter forbudt og kløften mellom kommunistene og sosialdemokratene økte. Med en svekket venstreside var det dermed lettere for høyrepartiene og etter hvert nazistene å komme til makten. Tyskerne kaller episoden for Blutmai: Blodige mai.

6. Weimar-republikken

«Caligaris kabinett" (1920) er den første filmen laget innen tysk ekspresjonistisk. I 1933 ble den forbudt og i 1937 erklært som utartet kunst av nazistene.

Mellomkrigstiden i Tyskland, fra 1918 frem til 1933, kalles Weimar-republikken, oppkalt etter byen der den grunnlovsgivende forsamling utformet Weimarforfatningen.

Dette var Tysklands første periode som parlamentarisk demokrati.

Perioden var preget av stor fattigdom og mye fortvilelse, men også av dekadanse, modernitet og en voldsom kunstnerisk oppblomstring.

Ekspresjonisme og modernisme preget billedkunst, teater, kunst, arkitektur og film.

Det ble produsert flere filmer i Berlin enn i hele Europa til sammen.

7. 1929

POPULÆR MUSIKAL: «Cabaret» er oppført på hundrevis av musikalscener. Her ser vi Silje Lundblad som Sally Bowles på Trøndelag Teater. Foto: GT Nergård.

Året 1929 var et tysk toppår på mange måter – før alt raste sammen. Thomas Mann fikk Nobelprisen i litteratur. Alfred Döblin gav ut «Berlin Alexanderplatz», en murstein på 528 sider, der byen Berlin kan sies å være hovedperson.

Dette året kommer også britiske Christopher Isherwood til byen, på jakt etter intellektuell stimuli og unge gutter. Han skriver novellen Goodbye to Berlin, som først blir musikal og deretter blir filmatisert i 1972 som «Cabaret» med Liza Minnelli. Filmen bringer mellomkrigs-Berlin til et enormt publikum.

29. oktober 1929 (Black Tuesday) kom begynnelsen på slutten, med det amerikanske børskrakket som innledet den store depresjonen på 30-tallet.

8. Alexanderplatz

BYENS HJERTE: Alexanderplatz i 1933 Foto: Bilderbuch Berlin

Serien rekonstruerer Alexanderplatz på den tiden da denne plassen tilhørte hele byen. Etter 1945 havnet denne berømte plassen på østsiden av piggtråden og senere muren. Alex, som den kalles på folkemunne, ble da sentrum for østberlinerne. Sentrum for Vest-Berlin forskjøv seg da naturlig nok vestover, til handlegaten Kurfürstendamm.

9. Seksuelt frislipp

PORNOFILM-INNSPILLING: En pornofilm på avveie er en av seriens store mysterier. Foto: Sky Atlantic

Det var så mange erotiske nattklubber (minst 500) i Berlin at det fantes egne guidebøker til dem. Fattigdom tvang mange kvinner inn i prostitusjon, og soldater kom hjem fra første verdenskrig med homoseksuelle erfaringer og et åpnere syn på sex. Berlin på 20-tallet var Europas ledende innen natteliv og seksuell frihet.

Det var flere nudistklubber, og minst fem egne nattklubber henvendte seg utelukkende til transvestitter. Klubber for homofile og lesbiske holdt egne ball, og det fantes spesialiserte utesteder for enhver legning og fetisj.

10. Granatsjokk

PÅSKEFEIRING 1917: En tysk soldat feirer påsken i skyttergraven. Nervegassangrep var utbredt, blant annet fosgen, som i serien. Foto: Ukjent

Fem millioner tyske soldater døde i første verdenskrig, og to millioner kom tilbake, mange tusener av dem med mentale traumer. Det vi i dag kaller posttraumatisk stresslidelse (PTSD), kalte man da granatsjokk. For å lindre plagene fikk de hjemvendte soldater gjerne hostesaft iblandet heroin, som man kan se i serien.

Legen Sigmund Freud var først ivrig tilhenger av første verdenskrig, men endret dramatisk syn på dette. Han ble blant de ledende i å behandle soldatenes lidelser med samtaleterapi i stedet for elektrosjokk. Freuds forståelse av granatsjokk bidro til å gjøre psykoanalytisk teori stuerent innen akademisk psykiatri.

11. Et swingende tiår

Det 11-minutter lange sang- og dansenummeret med den mustasjekledde kvinnen Nikoros i andre episode er et blendende høydepunkt i serien. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH

Musikken i serien er nesten verdt en egen utredning. Berlin var et mekka for musikk på 20-tallet. Ikke bare hadde dansepalassene store swingorkestre, men gikk du på kino, ble stumfilmen gjerne akkompagnert av et fullt strykeorkester. Innbyggerne var grepet av dansefeber etter den harde krigen, og danset tango, og foxtrot, shimmy, twostep og etter hvert charleston.

Bertolt Brecht og Kurt Weills musikal «Tolvshillingsoperaen» ble så populær at «alle» kunne sangene derfra. I episode 4 av sesong 2 kan du høre politimennene nynne på Die Moritat von Mackie Messer. Den er også kjent i engelsk versjon som Mack the Knife og gjort berømt av Frank Sinatra og Louis Armstrong.

Når vi ser et svart jazzorkester spille på Pepita Bar, er dette historisk korrekt. Jazz var stort i Tyskland, og det var ofte jøder som opptrådte som agenter eller orkesterledere for svarte musikere. Men da nazistene kom til makten, ble swing og jazz sett på uarisk musikk og forbudt.

12. Historiske figurer

SJEFEN SJØL: Ernst Gennat. Lederen av Berlins kriminalpoliti. Foto: ullstein bild Dtl. / ullstein bild via Getty Images

Selv om de fleste av rollene i «Babylon Berlin» er fiktive, opptrer det også noen historiske figurer. Blant dem er sjefen for Berlins kriminalpoliti, Ernst Gennat, som ble kalt Buddha der Kriminalisten på grunn av sine imponerende 135 kilo.

Gennat var en strålende kriminolog. Han var opphavsmann til begrepet seriemorder, introduserte profilering og var tidligst ute med å insistere på at åstedet ikke måtte tukles med. I seriens første episode ser vi Charlotte Ritter katalogisere fotografier av mordofre, med hensikt å lage et nasjonalt register av voldelige dødsfall. Det var Gennats idé. Han løste 298 saker.

