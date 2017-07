Har skrevet sang til den svenske kronprinsessen

I februar ble det kjent at de norske artistene Marcus og Martinus skal opptre på den svenske kronprinsessens bursdag også kalt «Victoriadagen» som er i dag.

Showet blir sendt direkte med 8000 gjester til stede. Det er tvillingene som skal åpne showet og skal fremføre fire låter. Én av låtene er helt ny for anledningen.

Guttene har laget låten «On this day» spesielt til Kronprinsessen som de har skrevet og produsert sammen med Tommy La Verdi og Jesper Borgen.

– Gøy med et hemmelig prosjekt

Ideen kom til mens de satt og jobbet i studio.

– Da vi ble spurt om å opptre på Victoriadagen satt vi i studio og jobbet med ny musikk. Vi ble jo veldig glade og så snakket vi med produsentene og de vi var sammen med. Vi lurte egentlig på hva man pleide å gi i gave til en kronprinsesse, sier Marcus Gunnarsen til NRK.

Den svenske kongefamilien på Victoriadagen i fjor. I år skal Marcus og Martinus åpne hyllestfesten. Foto: Tt News Agency / Reuters

– Vi er jo bare 15 år så vet jo ikke hva man skal gi til en som fyller 40 år. Så tenkte vi at vi skulle ta med noe vi hadde laget selv, noe som var hjemmelaget. Siden vi var i studio så kom ideen om å lage en helt egen sang til Kronprinsessen, sier Martinus Gunnarsen og synes det har vært å gøy å ha det som et hemmelig prosjekt.

Sangen «On this day» er kun en gave til Kronprinsessen og planlegges ikke å gis ut.

Tror Kronprinsessen vi kjenne seg igjen

– Jeg tror Kronprinsessen vil kjenne seg igjen i teksten, og håper hun vil like den, sier Marcus Gunnarsen.

Sangteksten har referanser til Kronprinsesse Victorias fødested, Solna.

I teksten står det « ... underneath a summer sky you could hear a baby cry ...» og fortsetter «the miracle of life had begun and put a smile upon the face sun ...»

Solna har en skinnende sol som kommunevåpen og temaet går igjen i teksten.

Andre artister som skal opptre er Magnus Uggla, Christer Lindarw, Jill Johnson, Boris René og operasangeren Malena Ernman.

Arrangementet blir sendt direkte på nrk.no og NRK1 fra kl 18.30.