Har mista fleire millionar i inntekt

Tony Bennett er død

Jazzmusikeren Tony Bennett er død 96 år gammel, melder Sky News. Bennett, som er kjent for sine opptredener med sangere fra Frank Sinatra til Lady Gaga, solgte millioner av plater over hele verden og vant 20 Grammy-priser, inkludert en pris for livslang innsats, i løpet av karrieren.

Bennett var i lang tid syk med Alzheimer, skriver Sky News.