Nasjonalmuseet og Vigeland-museet sender nå de små skulpturene på norgesturné. 50 ungdommer har vært med å bestemme tittelen på utstillingen: «Angsten står i sofaen».

Inspirert av SKAM

– Det vi vil vise er den unge Vigeland, sier Helga Gravermoen, prosjektleder ved Nasjonalmuseet.

Den minste skulpturen har den største følelsen. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Håpet er at skulpturene skal få folk til å snakke om følelser.

– Skulpturene tar for seg eksistensielle temaer som de fleste av oss kjenner oss igjen i. Og det har vi har lært av tv-serien SKAM: Hvis utstillingen treffer de unge, så treffer den alle, sier Gravermoen.

«Jeg mot meg»-psykologen Peder Kjøs har vært med å gi innspill om hvordan skulpturene presenteres for unge. Det er de sterke følelsene skulpturene uttrykker som skal under lupen.

– Det blir opp til oss som ser å tolke. Hvem er de, hvorfor trenger den ene, eller kanskje begge, trøst? Hvorfor er de nakne, sier Kjøs.

«Trøst», en av «Mann, kvinne»-skulpturene til unge Gustav. Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet

Vil engasjere publikum

De små verkene er uttrykksfulle, men titlene på de 21 verkene er knappe. Halvparten av dem heter bare «Mann og kvinne». På denne utstillingen kommer det kun til å stå «Gustav» og alderen hans da han laget skulpturene.

Planen er at skoleklasser skal få gi dem navn på små lapper som festes under minimenneskene.

Det er et litt vågalt grep av Nasjonalmuseet. De er jo egentlig redde for tusj. Disse skulpturene er så mye verdt at de omtales som nasjonalskatter.

Ut på tur

De fleste skulpturene bor til vanlig i magasinet på Vigeland-museet. Beskyttet, i mørke. Nå skal de fram i lyset og ut til folket.

De små skulpturene er svært verdifulle. Støvet må børstes av dem før de pakkes ned. «Mann og kvinne» blir påkledd før reisen. Kunsten må pakkes på en bestemt måte. Bronseskulpturene er festet på sokkelen, så hele greia må bæres. Skulpturen i en kasse, sokkelen i en annen. Hansker og full kons når bronsen skal løftes. Tunge løft, her gjelder det å ikke snuble. Alle utstillerne har gått på kurs for å lære hvordan de skal behandle skattene. 21 skulpturer blir over 40 kasser som skal fraktes fra sted til sted.

Åpningen skjer i Stavanger 30. mars.