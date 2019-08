Engelske forleggere kaller fenomenet enkelt og greit for «Greta Thunberg-effekten».

Ifølge den britiske avisen The Guardian har både antallet bøker om klima for barn og unge, og salget av disse bøkene, doblet seg i England i løpet av de siste tolv månedene.

Mange gode klimabøker

Anne Cathrine Straume, NRKs barnebokanmelder, har sett en klar interesse for barnebøker med klima som tema de siste årene.

– Det har allerede kommet gode, norske bøker om miljøutfordringene for barn i år, sier Straume.

SER TENDENS: Anne Cathrine Straume, NRKs bokanmelder, har lagt merke til at miljøproblematikken har inntatt barnebøkene de siste årene. Foto: Javier Auris / NRK

Hun mener at interessen for å ta vare på kloden har eksplodert, ikke minst som en følge av Greta Thunbergs sterke engasjement.

– Både i bildebøkene for de aller minste og i ungdomsromanene finner vi klimakrisen som tema, enten helt konkret, eller som et bakteppe for handlingen. Det nye nå er flere faktabøker om miljøet spesielt rettet mot barn, sier Straume.

Manglende effekt i Norge

– Selv om vi ikke har så mange bøker om klima for barn akkurat nå, så vet vi at det kommer, og at det skrives bøker om det, forteller Sverre Henmo.

Han er forlagssjef for barn og ungdom i Aschehoug, og kan fortelle at han ikke har merket noen salgsøkning av barnebøker om klima, men ser ikke bort ifra at trenden kan komme hit også.

– Etter hvert kommer bøker med klimaspørsmål som bakteppe til å bli en naturlig del av barnelitteraturen, sier Henmo.

Mer om miljøet

Samlaget har heller ikke merket en økning i salgstallet for slike bøker, men opplyser at de gir ut flere titler.

– Vi har tidligere gitt ut flere bøker om temaet, for eksempel «Når det regnar i Afrika» av Erna Osland og «Bouvetøya 2052» av Lars Mæhle. Vi kommer til å gi ut flere bøker om temaet allerede neste år, sier Mari Reinholdt Aas, salgs- og markedskonsulent for barne- og ungdomsbøker i Samlaget.