Den 66. utgaven av Grammy-utdelingen går av stabelen i Los Angeles i natt.

For fjerde året på rad stilte komiker Trevor Noah på scenen som vert og ønsket publikum velkommen.

Ble tatt i håndjern

Rapperen Killer Mike vant i alt tre Grammy-priser, på førfesten før hovedshowet startet i natt.

Han vant alle kategoriene har var nominert i rap- kategorien: beste rap-album, beste rap-opptreden og beste rap-låt.

Killer Mike vant i alt tre Grammy-priser i natt. Foto: DAVID SWANSON / Reuters

Deretter ble han ført bort fra stedet i håndjern av politiet, melder Hollywood Reporter. Årsaken til hendelsen er ikke kjent.

Fjernet Aqua som vinner

Flere nordmenn sto også oppført på nominasjonslisten før kveldens Grammy-utdeling i USA. Blant de nominerte var dansk-norske Aqua. I den forbindelse oppstod det forvirring.

Ifølge VG het det i et innlegg på Grammys egen X/Twitter at låten «Barbie World» med Aqua, Ice Spice og Nicki Minaj hadde vunnet i kategorien beste rap låt.

Kort tid etter ble innlegget fjernet. I et nytt innlegg heter det at «Scientists & Engineers» med Killer Mike, Future, Andre 3000 og Eryn Allen Kane er vinneren i kategorien.

Aqua nådde heller ikke opp i kategorien beste sang skrevet for et visuelt medium. Der vant «What Was I Made For» fra storfilmen «Barbie».

Sammen med Nicki Minaj og Ice Spice nådde ikke Aqua opp i kategorien beste rap-låt under nattens Grammy-utdeling.

Flere nominasjoner til Norge

Blant de nominerte under nattens utdeling var også lydteknikeren og musikkprodusenten fra Skien, Morten Lindberg. Han vant sin første Grammy i 2020. Ellers har han også vært nominert 43 ganger tidligere.

I år var han nominert i kategorien årets produsent blant annet for arbeidet på «The Trondheim Concertos» og «Yggdrasil», men han vant ikke denne gangen.

Morten Lindberg vann sin første Grammy-pris i 2020. Foto: FREDERIC J. BROWN / FREDERIC J. BROWN / AFP

Den norske låtskriveren Caroline Ailin fra Bodø er nominert i to kategorier. Hun vant ikke i kategorien beste sang skrevet for et visuelt medium. Hun var nominert for låten «Dance The Night» med Dua Lipa.

Ellers er hun også nominert i kategorien årets sang, også der med «Dance The Night» med Dua Lipa. Prisen er derimot ikke utdelt ennå.

Den norske fiolinisten Peter Herresthal og komponisten Helge Sten var også nominert. Herresthal var nominert i kategorien beste klassiske kompendium for «Mazzoli: Dark With Excessive Bright», samt beste moderne klassiske komposisjon for samme verk.

Sten på sin side var nominert i kategorien beste konstruerte album. Ingen av de to vant denne gangen.