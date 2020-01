18 år gamle Billie Eilish ble tildelt prisen «Årets låt» for «Bad Guy». Videre feide hun alle andre av banen med å ta hjem «de fire store» prisene for beste nye artist, årets plate og årets album.

Artisten, som var 17 år gammel da Grammy-nominasjonene ble offentliggjort i november, stakk også av med prisen for beste popvokal-album for «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Hun er den yngste noensinne som vinner de fire store kategoriene.

– Hovedsakelig tenker jeg at fansen fortjener alt. Jeg føler at de ikke har fått nok oppmerksomhet i kveld, for uten dem hadde ingen av oss vært her i det hele tatt, sa Eilish etter å ha tatt imot sin fjerde pris.

Mørk skygge over feiringen

Natt til mandag feiret musikkbransjen seg selv i Los Angeles. Grammy-prisene ble delet ut i Staples Center, men nyheten om at Kobe Bryant døde i en helikopterulykke søndag kveld kastet en mørk skygge over feringen.

SØRGET: Kobe Bryant-tilhengere samlet seg søndag utenfor Staples Center i Los Angeles. Foto: Harrison Hill / Reuters

Rundt Staples Center i Los Angeles samler folk seg både for å hylle musikkbransjen og for å sørge over Kobe Bryants dødsfall natt til mandag.

41-åringen hadde hjemmebane i Staples Center, og ifølge nyhetsbyrået AFP hang flaggene på halv stang utenfor arenaen. I tilllegg samlet Bryant-tilhengere seg utenfor arenaen for å sørge.

Til tross for dødsbudskapet ble den røde løperen funnet frem og prisene delt ut.

Vertinne Alicia Keys satte stemningen tidlig:

– Vi føler alle sammen på en utrolig tristhet nå. Tidligere i dag mistet Los Angeles, USA og hele verden en helt. Og vi står her med knust hjerte i huset som Kobe Bryant bokstavelig talt har bygget, sa Keys, med henvisning til at Staples Center er Lakers' hjemmearena.

Lil Nas X framførte «Old Town Road» ved siden av en Bryant-trøye.

De nominerte i «de fire store» kategoriene:

Record of the year (årets plate):

«Hey, ma» – Bon Iver

«Bad Guy» – Billie Eilish

«7 rings» – Ariana Grande

«Hard Place» – H. E. R

«Talk» – Khalid

«Old Town Road» – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

«Truth Hurts» – Lizzo

«Sunflower» – Post Malone & Swae Lee

Album of the year (årets album):

«I, I» – Bon Iver

«Norman F***ing Rockwell» – Lana Del Rey

«When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» – Billie Eilish

«Thank U, Next» – Ariana Grande

«I Used To Know Her» – H. E. R

«7» – Lil Nas X

«Cuz I Love You (Deluxe)» – Lizzo

«Father of the Bride» – Vampire Weekend

Årets låt:

«Always remember us this way» – Lady Gaga

«Bad Guy» – Billie Eilish

«Bring My Flowers Now» – Tanya Tucker

«Hard Place» – H.E.R.

«Lover» – Taylor Swift

«Norman F***ing Rockwell» – Lana Del Rey

«Someone You Loved» – Lewis Capaldi

«Truth Hurts» – Lizzo

Beste nye artist:

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

Lydtekniker Morten Lindberg vant søndag Grammy-prisen «Best Immersive Audio Album» for utgivelsen «Lux». Foto: Robyn Beck / AFP

Nordmann fikk pris

Den norske lydteknikeren Morten Lindberg ble tidlelt Grammy-prisen «Best Immersive Audio Album» for utgivelsen «Lux».

«Lux» er utgitt sammen med dirigent Anita Brevik, Trondheimsolistene og Nidarosdomens Jentekor.

Lindberg har fra før 28 Grammy-nominasjoner.

Også i fjor vant en nordmann pris under utdelingen, da Jay Z og Beyoncés album «Everything Is Love», der Fredrik William Ball fra Fredrikstad var medprodusent på tre låter, vant Grammy for kategorien Best Urban Contemporary Album.

Langet ut mot akademiet

Årets utdeling startet allerede lørdag kveld, med musikkmogul Clive Davis sitt årlige, stjernespekkede vorspiel. Da fikk Sean «Diddy» Combs hedersprisen Ikon i industrien, og takketalen brukte han på å lange ut mot Recording Academy.

– For å si det som det er, hip hop har aldri blitt respektert av Grammy-utdelingen. Svart musikk har aldri blitt respektert av Grammy, sa han fra scenen ifølge Variety.

Sean «Diddy» Combs mottok hedersprisen ikon i industrien under Clive Davis sitt Grammy-vors lørdag. Foto: Allen Berezovsky / AFP

Han viste videre til bråket rundt komiteelder Deborah Dugan. Hun ble ansatt til å lede juryen for å bringe mer mangfold inn i prisutdelingen, men ble permittert før hun kunne gjennomføre noen av endringene en granskingsgruppe har foreslått, skriver nettstedet.

Begrunnelsen var ifølge The Washington Post at et kvinnelig medlem av komiteen hadde klaget på Dugans lederstil.

Dugan svarte med å levere et 44 siders dokument, hvor hun blant annet pekte på det hun mente var en rekke problemer med måten juryen stemte frem nominasjonslistene og vinnerne til prisene.

– Denne tingen som har fått skje, ikke bare i musikkbransjen, men i film, sport og verden rundt. I årevis har vi latt institusjoner som aldri har hatt gode intensjoner for oss vurdere oss, det stopper nå, sa han.

Deborah Dugan har vært leder for Recording Academy som står bak Grammy-utdelingen, men ble permittert i januar. Foto: Angela Weiss / AFP

Da nominasjonene ble kjent skrev både BBC og Forbes at den sørkoreanske gruppen BTS var blitt forsømmet i nominasjonene.

«Kvinnene som dominerer»

Når det gjelder likestilling mellom kjønn, så er det i år «kvinnene som dominerer «de fire store»-kategoriene», skrev BBC da nominasjonene ble kjent. Kategoriene de trekker frem er beste nye artist, årets låt, årets plate og årets album.

Billie Eilish var nominert i alle fire kategoriene, som den yngste noensinne, ifølge BBC. Lizzo konkurrerer mot Eilish i de kategoriene, i tillegg hadde hun fire nominasjoner til.

Rapperen Lil Nas X, som i sommer satt Billboard-rekord, var nominert i tre av hovedkategoriene: årets plate, årets album og beste nye artist.

De norske nominasjonene var i de klassiske kategoriene ifølge NTB. «Symphonic Dances» av Gisle Kverndokks, spilt innmed Stavanger Symfoniorkester er nominert i kategorien Best Immersive Audio Album. I samme kategori konkurrerte Morten Lindberg for «Lux» med Nidarosdomens Jentekor og TrondheimSolistene.

Lindberg var også nominert i kategorien årets klassiske produsent, ifølge Audiophile. Til sammen gir det nordmannen 26 nominasjoner til seg, og studioet hans 2L er oppe i 36 nominasjoner, ifølge NTB.

I tillegg var Thomas Dybdahl sine lydteknikere Tsjad Blake, Adam Greenspan og Rodney Shearer nominert i kategorien ikke-klassisk mastring for sin jobb med Dybdahls album «All these things», ifølge VG.