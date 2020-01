Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølgje TMZ omkom han då hans private helikopter styrta i åsane ved Calabasas i California. Han var om bord saman med fire andre personar. Ingen av dei overlevde.

Augevitne fortel til TMZ at dei høyrde helikopter-maskina fuske før styrten.

Det var skodde i området då helikopteret styrta og tok til å brenne, skriv Los Angeles Times.

Ifølge avisa skjedde ulukka like før klokka 10 lokal tid (19 norsk tid) i dag.

Krasjet førte til ein brann som gjorde det vanskeleg for redningspersonellet, seier ein talsmann for den lokale sheriffen til avisa.

BRANN: Helikopteret tok til å brenne ved krasjen. Redningsmannskapa kan berre slå fast at ingen av dei fem om bord overlevde Foto: Mark J. Terrill / AP

Fem personar om bord

Ein annan politimann sa til reporterar at det enno ikkje er klart om piloten rakk å kontakte nokon over radio. Det er også uklart kvar helikopteret kom frå eller skulle, ifølgje ABC News.

Det var ingen hus i området der helikopteret fall ned.

Politiet stadfester at det var fem personar om bord i helikopteret, men ikkje kven dei var.

– Eit ikon

Foto: Mark Ralston / AFP

– Eg er heilt sjokkert. Det er kjempetrist. Han har betydd enormt for basketballen. Dette kjem til å prege NBA i lang tid framover. Han var eit ikon, rett og slett, seier basketekspert Frederik Gnatt til NRK.

Gnatt meiner Bryant er ein av dei aller største og ikoniske basketballspelarar.

– Det er veldig få som er like populære som han. Det er Michael Jordan og eit par andre. Han har spela for ein kjempeklubb og vunne masse. Han har ein fanskare nesten ingen andre kan måle seg med, seier Gnatt.

– Han har betydd enormt mykje, både for den generasjonen NBA-spelarar som spelar i NBA no, og også for i Norge og Europa. Han har vore med på å gjere basket frå ei amerikansk greie til ein global greie. Han er den mest populære spelaren blant alle eg kjenner i det norske basketballmiljøet.

– Det kan ikkje vere sant, seier Luka Doncic. Slovenaren spelar for laget Dallas Mavericks. Han er ein av NBA-stjernene som er i stor sorg etter ulykka.

Gratulerte LeBorn James i siste tweet

Kobe Bryant spela i NBA frå 1997 til 2016, nesten heile karrieren for Los Angeles Lakers, og er rekna for å vere ein av dei største basketspelarane i historia. Han var på all star-laget 18 gonger i sine 20 år i Lakers.

Då dødfallet blei kjent, tok fpolk til å strøyme til arenaen der han spela.

Så seint som i går blei han passert av ein annan legende, LeBron James, som gjekk opp på tredjeplass på NBAs toppscorarliste gjennom alle tider.

Det gjekk ikkje Bryant hus forbi. Han sende denne tweeten då James' resultat var eit faktum – kanskje den siste tweeten Bryant rakk å sende:

Interessa for meldinga om Bryants død var så stor at Twitter ikkje greidde å ta unna trafikken rett etter at nyheita blei kjend. I kveld har det rent inn med meldingar på twitter frå andre kjende idrettsutøvarar og lag:

