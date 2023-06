Girl in red varmer opp for Taylor Swift fredag kveld: – Tatt grep for å ikke glemme teksten

– Jeg føler det ikke har gått opp for meg. Hver gang jeg tenker på det blir jeg nervøs og får hjertebank. Men det blir nok dritfett!, sier Marie Ulven, kjent som artisten «Girl in red».

Hun varmet opp for Billie Eilish i fjor på hennes arenaturné. Denne gangen skal hun varme opp et enda større publikum – før en enda større artist entrer scenen.

Åtte konserter

Taylor Swift har nærmest tatt over Amerika med sin Eras Tour. Gjennom hele året spiller artisten ekstremt ambisiøse konserter på stadioner med kapasitet til mellom 60.000 til 80.000 mennesker.

Taylor Swift lager enorme konserter. Her fra Nissan Stadium i Nashville. Foto: AP / AP

Girl in red skal bistå Swift på åtte av konsertene – i Detroit, Pittburgh, Minneapolis og Chicago.

– Jeg har fått en sånn skjerm som står foran meg med alle sangtekstene mine. Jeg kan bli litt overstimulert og nervøs, så da kan jeg fort glemme tekstene. Men nå skal det gå fint, sier hun på FaceTime fra Chicago.

Taylor sendte melding

De har utvekslet meldinger, hun og Taylor. Men Marie Ulven har aldri møtt sin store helt.

Verdens største liveartist syns norske Marie Ulven hadde laget hennes favorittlåt i fjor. Foto: AP / AFP

– Taylor Swift sendte meg en melding om at sangen min «Serotonin» var den sangen hun hadde hørt på flest ganger i hele fjor, forteller hun.

Swift har selv håndplukket artistene som skal varme opp for henne.

– Jeg lærte meg å spille gitar til sangene hennes og har vokst opp med å høre på henne. Det at hun er fan av min musikk og at jeg får varme opp for henne nå er helt vilt, sier hun.

Blir ikke større

NRKs musikkjournalist Janne Monsen Tveit mener dette er historisk stort.

Janne Monsen Tveit er musikkjournalist og musikkprodusent i NRK P3. Foto: Privat

– Det blir ikke større en dette. Taylor Swift er verdens største liveartist, det finnes ingen større man kan varme opp for. Og når Swift viser fansen at hun liker Girl in red betyr det mye, sier Tveit.

– Hvor tror du Girl in red sin karriere fortsetter etter dette?

– Jeg tror hun kan bli den største norske artisten vi har. Det hun lager er så unikt og hun er fortsatt veldig ung.