Gir 35 millioner til nytt Vikingtidsmuseum

Det har vært knyttet stor spenning til om og når det vil bli bevilget penger til det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy. Planene har ligget klare, men pengene til å starte byggingen har latt vente på seg.

Nå lover Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister, 35 millioner kroner til et nytt Vikingtidsmuseum.

– Jeg klarer ikke slutte å smile. Det er en veldig stor glede at regjeringen gir klarsignal og 35 millioner kroner til byggingen av nytt Vikingtidsmuseum, sa Nybø under en pressekonferanse i dag.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, og rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, skåler for nytt vikingtidsmuseum. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

– Kjempeviktig skritt for å ta vare på verdensarven

Museumsdirektør ved Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad, har jobbet for å få på plass et nytt museum i mange år, og takket for at han fikk oppleve denne dagen.

– Jeg er nok Norges gladeste mann. Dette er den mest fantastiske gaven noen museumsdirektør som er interessert i historie kunne fått.

Museumsdirektør ved Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad, er veldig fornøyd med at regjeringen nå gir penger til oppstart av nytt museum. Foto: Ola S. Hana / NRK

– Dette er en lang kamp som endelig krones med seier. Dette er et kjempeviktig skritt for å ta vare på verdensarven for ettertiden, sier Glørstad.

– Jeg har vært veldig bekymret. Det å ha ansvaret for Norges viktigste nasjonalarv, som vikingskipene på mange måter er, er et ganske stort ansvar.

Er 35 millioner kroner nok?

– Det er nok til en start og for å gjøre alt klart til byggestart, også vil bygget koste en god del mer. Men det er en viktig bevilgning, for det er en forpliktelse fra regjering og storting om at man vil gjøre dette, sier Glørstad til NRK.

– Vårt internasjonale ansvar

Ministeren startet med å understreke hvor viktig Norges vikingtidssamling er for fremtiden.

– Norge har verdens største, beste og mest unike samling fra vikingtiden. Oseberg-skipet er et helt unikt eksempel på det. Det er vårt ansvar å ta vare på disse fantastiske samlingene for ettertiden.

Kan man regne med at det også neste år kommer bevilgninger til å fortsette byggingen?

– Ja, nå sier vi at vi skal bygge museet. Det kommer til å ha en prislapp på i underkant av to milliarder kroner, og det bygget skal på plass. Det vil ta fire-fem år å bygge, men det var viktig å komme i gang med det nå, sier Nybø til NRK.

Kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande, og forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, annonserte at regjeringen nå vil gi penger til oppstart av nytt Vikingtidsmuseum. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande, var tydelig på at dette også er viktig internasjonalt.

– Dette er ikke bare en stor dag for Oslo og for Norge som nasjon, dette er vårt internasjonale ansvar. Dette er en del av vår internasjonale arv, som vi er satt til å forvalte og formidle.

– Det har vært en kamp å få til. Nå er jeg kjempeglad for at vi er i mål med det, og kan si «go», sier Skei Grande.

Har du vært bekymret for at vikingskipene skulle bli mer ødelagt?

– Ja, det har jeg vært veldig bekymret for. Informasjonen om hvordan skipene brytes ned har vært skremmende, og det gjør at vi nå tar tak.

Vikingskipene brytes ned

Som NRK tidligere har skrevet, slo en internasjonal risikorapport fast i 2012 at vikinggjenstandene på Bygdøy brytes ned slik de er utstilt i dag.

For fem år siden var bildet av vikingskipet Gokstadskipet grønt i fargen. Nå viser fargene gult, rødt og turkis at det har skjedd mye med skipet og at det har seget. Du trenger javascript for å se video. For fem år siden var bildet av vikingskipet Gokstadskipet grønt i fargen. Nå viser fargene gult, rødt og turkis at det har skjedd mye med skipet og at det har seget.

Både riksantikvar, foreninger og museumsdirektør ved Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad, har uttrykt sin bekymring for at norsk kulturarv brytes ned.

– Problemet er at vi lenge har visst at vikingskipene ikke har det godt der de står nå, og vi trenger et nytt bygg for å sikre skipene for fremtiden, sa Glørstad til NRK da det ikke ble gitt penger til nytt museum i statsbudsjettet for 2019.