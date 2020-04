Går hardt ut mot kulturministeren: – Usynlig og fryktelig bakpå

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Han er fryktelig bakpå. Kulturlivet har ikke fått de tiltakene de trenger for å overleve denne krisa, og han er nærmest usynlig i den offentlige debatten også.

Kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, sparer ikke på kruttet når hun skal beskrive Abid Rajas innsats som kulturminister.

Hun mener han rett og slett han er feil person til jobben, i disse koronakrisetider.

– Vi trenger en kulturminister som er mer entusiastisk overfor kulturlivet. Vi trenger en som er en god politisk håndverker rett og slett. Og det har vi dessverre ikke nå.

Frp: – Vi trenger en lagkaptein

Også kulturpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati, er kritisk til kulturministeren.

– Jeg skulle ønske vi hadde en kulturminister som var mer på banen i den situasjonen vi er i. Vi trenger nå mer enn noen gang en lagkaptein. Kulturlivet er i en krise som vil vare mye lenger enn for resten av samfunnet.

KRITISERER: Fremskrittspartiets Himanshu Gulati sier kulturministeren ikke gjør nok for kulturlivet. Foto: Bård Nafstad / NRK

Han skulle ønske Abid Raja gjorde mer for å få i gang kulturell aktivitet.

– Vi trenger en kulturminister som kan finne ut hvordan teater, kinoer og konserter kan drives på en tilpasset måte, uten at det går utover smittevernhensyn og uten at det stopper opp slik det gjør nå, sier Gulati.

Virke: – Han bør brette opp ermene

Men det er ikke bare politikere som er negative til kulturministerens innsats for kulturlivet. Arbeidsorganisasjonen Virke, som representerer over 23 000 virksomheter, mener han ikke gjør nok for en bransje i krise.

– Sånn som vi opplever regjeringen, så er de opptatt av å sørge for at vi skal komme gjennom krisen. Og da hadde vi forventet en aktiv kulturminister som sto på med tanke på både filmfondet og økte bevilgninger i pakken til kulturlivet, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

Og han har en klar oppfordring.

– Han bør virkelig brette opp ermene, og gå i gang.

DIREKTØR: Virkes Ivar Horneland Kristensen retter også sterk kritikk til kulturministeren. Han mener tiltakene som hittil har kommet under koronakrisen på ingen måte hjelper kulturlivet nok. Foto: Virke

Kulturministeren: – Oppsiktsvekkende å bli kalt usynlig

– Jeg tror det er første gang i mitt politiske liv jeg kan huske at noen har ment at jeg er for lite synlig.

Han påpeker at regjeringen har innført flere gode tiltak, og sikter blant annet til kompensasjonpakken på 900 millioner til idrett, frivillighet og kultur.

Kulturministeren legger også til at regjeringen har sikret penger til livsopphold for selvstendige næringsdrivende og frilansere, og bidratt til kontantstøtteordning – tiltak som ifølge han treffer mange av dem som jobber i kulturlivet.

– Trettebergstuen etterlyser «politisk håndverk». Hennes forslag er å pøse på med mer statlige penger. Det blir, med respekt å melde, for enkelt.

– Jeg har lyttet og skal fortsette å stå på for å avhjelpe en krise som rammer samfunnet vårt hardt, sier han.

KULTUR- OG LIKEESTILLINGSMINISTER: Abid Raja får hard kritikk av både politikere og Virke. Men Raja svarer på kritikken. Foto: Heiko Junge

Anette Trettebergstuen har til slutt følgende oppfordring til kulturministeren.

– Han må rett og slette snakke mer med kulturlivet gjennom denne krisa, for de tiltakene som er kommet, treffer ikke godt nok og er for små.

– Mange kulturbransjer er fortsatt helt uten tiltak. Skal vi ha et kulturliv etter denne krisa så må noe gjøres, sier hun.