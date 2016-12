Fortsatt «gutte- og jenteinstrumenter» på kulturskolene

NRK har vært i kontakt med kommunale kulturskoler i de åtte største kommunene her i landet.

Overalt – fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør – er tendensen den samme: valg av instrument følger kjønn.

– Dette er en kjent problemstilling. Det er har vært sånn i mange år, og det må vi gjøre noe med. Sånn kan vi ikke ha det, sier leder Hans-Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon.

Fløyte mot trommer

Selv om piano og en del blåse- og strykeinstrumenter fordeler seg ganske likt på kjønnene, er det store forskjeller for andre instrument.

9 av 10 som spiller fløyte eller tar sangtimer, er jenter.

9 av 10 som spiller trommer, bass eller gitar, er gutter.

– Jeg skulle ønske jenter syntes det var like kult å spille bass som å synge, sier en av Norges mest profilerte bassister, Maya Vik.

Hun spilte tidligere i bandet Montée, som hun forlot i 2012 for å satse på solokarrieren.

– Kanskje kulturskoler rundt omkring skulle vært flinkere til å fortelle elevene at de kan spille et annet instrument, for eksempel trommer, sier hun.

Ikke strategi for å jevne ut

Musikernes fellesorganisasjon mener det er viktig å jevne ut skillene mellom kjønnene fordi det kan gi oss en bredere kulturliv og andre historier.

– De fleste begynner å spille et instrument tidlig, så vi må sette inn kreftene i grunnskolen og tidlig i kulturskolene, sier Rian.

Men Norsk kulturskoleråd har ikke noen strategi for å få forandring på feltet. De har ikke fått signal fra kulturskolene om at nasjonale tiltak er ønsket.

– Vi har ikke nye tiltak, vi har mer enn nok med å tilby undervisning. Det er lange ventelister, sier Olav Kjøk, rektor ved Oslo musikk- og kulturskole.