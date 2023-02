– Jeg har ikke ventet 13 år med å skrive en bok. Men jeg måtte føle boken før jeg kunne skrive den. Jeg må føle smerte for å skrive, sier Bret Easton Ellis til NRK.

Forfatteren er i Oslo for lanseringen av hans nye bok, «Skår». Ellis fikk sitt store gjennombrudd og er mest kjent for boken «American Psycho» gitt ut i 1991. Boken ble til filmen med samme navn, med Christian Bale i hovedrollen som Patrick Bateman.

Skriver om seg selv som ung

Boken ble sett på som kontroversiell på grunn av sine mange vulgære og voldelige scener, men er i dag kjent som en kultklassiker.

Men i 13 år har det vært stille fra forfatteren på bokfronten. Nå er han klar med romanen «Skår», eller på engelsk «The Shards».

Boken handler om han selv som ungdom i Los Angeles på starten av 80-tallet.

– Jeg skrev denne boken som en forklaring til meg selv av hvem jeg var som 17-åring og om seriemordere som jeg var fasinert av på den tiden.

Vokste opp med seriemord

Ellis forteller at han alltid har vært fascinert av seriemordere. Han beskriver California som seriemordernes episenter og som barn kjente han til Manson-familien.

Dermed handler «Skår», i likhet med «American Psycho», om en seriemorder. Men også om det luksuriøse livet og ungdomstid i LA.

– Historien er 100 prosent autentisk og sann... Bortsett fra alt av horror og de mer dramatiske scenene. Det er forfatteren i meg som legger på litt drama og krydder, sier Ellis.

Han tror romanene hans får folk til å føle seg dårlig på grunn av de bestialske scenene i dem. Men for ham blir boken et middel for å kvitte seg med smerte.

– Hver bok du skriver endrer deg. Jeg finner ut noe om meg selv i hver bok og blir mindre forvirret i livet. Å skrive en roman er som en renselse.