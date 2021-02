En fersk rapport har avdekket at det sosiale nettverket TikTok, der brukerne kan dele korte videoer, også bidrar til at barn får servert reklame for usunn mat og skjønnhetsprodukter. Ifølge rapporten fra BEUC (The European Consumer Organisation) svarer over 40 prosent av niåringene spurt at de bruker TikTok.

– Det er spekulativt. Selv om TikTok opplyser at det ikke er lov med markedsføring i TikTok, så vet vi at de legger til rette for det, og at de også tjener gode penger på det, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket peker på at tjenesten TikTok bryter flere regler. Foto: Forbrukerrådet

Forbrukerrådet og en rekke andre forbrukerorganisasjoner klager nå inn appen TikTok til det europeiske nettverket av forbrukertilsyn og til EU-kommisjonen for brudd på flere forbrukerlover. Forbrukerrådet ber også Forbrukertilsynet se på selskapets praksis.

I appen fremmes reklame blant annet gjennom

Annonser i nyhetsfeeden

Konkurranser som fremmer produkter eller tjenester

Ekstraeffekter, slik som filtre og linser

«Brand takover» hvor annonsøren tar over skjermen ved oppstart

– Barn skal beskyttes mot usunne produkter

Blyverket peker på at TikTok bryter flere regler.

– De bryter regelen som skal beskytte barn og unge mot skjult reklame og regelen som skal beskytte barn mot reklame for usunne produkter og tjenester.

I Medietilsynets rapport «Barn og medier 2020» kommer det frem at 70 prosent av alle mellom 13 og 16 år bruker appen, mens 43 prosent av alle 9 og 10-åringer sier det samme.

– TikTok er fullt klar over at de har brukere både over og under 13 år, og har et spesielt ansvar for at de yngste brukerne blir ivaretatt og skjermet for denne typen innhold, sier Blyverket.

Hun peker på at reklame rettet mot barn er strengt regulert av en grunn.

– Det er derfor alvorlig at TikTok muliggjør at annonsører og innholdsleverandører kan målrette markedsføring mot barn og ungdom, sier Blyverket.

En talsperson fra TikTok skriver i en e-post til NRK at de har fokus på å holde samfunnet deres trygt, spesielt blant de yngre brukerne.

– Å overholde lover er ansvar som vi tar veldig alvorlig. Vi jobber hver dag med å beskytte samfunnet vårt. Derfor vi har gjort store grep, blant annet ved å gjøre alle kontoer som tilhører brukere på under 16 år private. Vi har også inne i appen utviklet en oppsummering av våre personvernregler med et vokabular og som gjør det lettere for tenåringer å forstå vår tilnærming til personvern. Vi er alltid åpne for å høre hvordan vi kan forbedre oss. Vi har kontaktet BEUC, og ønsker velkomment et møte for å høre bekymringene deres.

– Må ta ansvar

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er nylig utpekt som den statsråden i regjeringen som skal ha ansvaret for digital trygghet. Han er glad for engasjementet til Forbrukerrådet.

TRYGT: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) forteller at regjeringen er i gang med arbeid som skal gjøre sosiale medier trygge for barn og unge. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Han forteller at han tidligere har hatt møte med Facebook om barns trygghet, og også ønsker møte med de andre aktørene.

– Dette er uakseptabelt og alvorlig, og jeg forventer at de store selskapene rydder opp. Når det blir rettet oppmerksomhet mot, har tidligere erfaringer vist at selskapene tar større ansvar.

Blyverket håper TikTok retter seg etter regelverket i Europa og slutter å drive tjenesten slik de gjør nå.

– Hvis ikke håper vi de blir felt for dette, slik at de tvinges til å innrette seg etter reglene.

– TikTok må ta det ansvaret som følger med å være en plattform rettet mot barn og unge. Det er ikke godt nok å verken gjemme seg bak vilkår, peke på dem som tilbyr innholdet eller at mange brukere trolig oppgir feil alder for å kunne registrere seg, sier Blyverket.

I rapporten avdekkes det også en rekke ulovlige forhold knyttet til personvern og avtalevilkår som europeiske myndigheter blir bedt om å følge opp.