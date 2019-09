Flere unike filmrekvisitter på auksjon

Til sammen 900 gjenstander skal snart auksjoneres bort under Prop Stores auksjon i London mandag. Flere av gjenstandene er unike, og auksjonshuset forventer at verdier for om lag 7,5 millioner dollar, rundt 70 millioner kroner, går under hammeren.

Blant gjenstandene finnes flere kostymer fra «Batman»-filmene, samt flere hjelmer og masker fra «Star Wars».

Stormtrooper-hjelmen fra filmen «Episode IV, Et nytt håp» har blant annet navnet til en av stuntmennene fra filmen skrevet på innsiden. Hjelmen er ventet å bli en av de dyreste gjenstandene på auksjonen.

Trodde «Monty Python»-granat var tapt

Felles for mange av gjenstandene som skal auksjoneres bort er at mange trodde de var tapt for alltid. Flere av dem ble rett og slett tatt med hjem av folk som arbeidet på filmsettet. Øksen Jack Nicholson brukte for å knuse en dør i filmen «Ondskapens hotell» ble for eksempel solgt til en filmarbeider som ville bruke den til å hugge ved. Øksen ble ikke brukt til vedhugging, og det er ventet at øksen vil gå får mellom 300.000 og 650.000 kroner under auksjonen skriver Hollywood Reporter.

Denne granaten fra «Monty Python og ridderne av det runde bord» trodde mange var tapt. Foto: PETER NICHOLLS

En granat kastet av Graham Chapman som kong Arthur i filmen «Monty Python og ridderne av det runde bord» fra 1975 ble funnet i hjemmet til en av dem som laget rekvisitter til filmen. Mange av rekvisittene som ble brukt i filmen ble leid inn, og det er få av dem igjen.

En annen gjenstand som er ventet å selges dyrt er det originale brevet fra filmen «Harry Potter og de vises stein» som forteller Harry Potter at han har kommet inn på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom.