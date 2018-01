Fire norske artister til en av verdens viktigste musikkfestivaler

Coachella regnes som en av USAs største og viktigste musikkfestivaler og går av stabelen den 13. april i år.

Etter at festivalen offentliggjorde sitt program for kort tid siden ble det klart at hele fire norske artister skal underholde festivaldeltakerne over to helger i april.

De fire er Kygo, Alan Walker, Sigrid og Aurora. De norske artistene blir å se i april sammen med store navn som Beyoncé, The Weeknd og Eminem, som headliner hver sin kveld.

– Vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg

Sigrid sier at hun lenge har hatt lyst til å spille på Coachella. Foto: www.nobelpeaceprizeconcert.com

Norske artister har også tidligere spilt på den prestisjetunge festivalen. I 2016 var Matoma, Lemaitre og Lido på plakaten. Kygo, Cashmere Cat og Todd Terje året før der igjen, men fire artister på en gang er mer enn vanlig.

– Coachella er noe jeg har hatt lyst til å spille veldig, veldig lenge, så det at det skjer allerede nå i april, er så kult at jeg ikke vet helt hvor jeg skal gjøre av meg, sier Sigrid via plateselskapet Petroleum til Aftenposten.

– Noe helt spesielt

De første norske artistene som debuterte på festivalen var Turboneger, 120 Days og Datarock i 2008. Thomas Seltzer, bassist i Turboneger, sa i 2016 at festivalen er noe helt spesielt, på både godt og vondt.

– Vi satt og hygget oss med øl og grillmat i skyggen utenfor backstagehuset vårt da selveste David Hasselhoff, fullstendig kanakkas, ble båret forbi av to kvinner som åpenbart var prostituerte og det var der og da jeg bestemte meg for å få meg TV-karriere, sa Seltzer og la til:

– Noe som trekker ned er det særegne amerikanske streithetsregimet som skyldes frykt for å bli saksøkt for alt mulig: Du kan stå der, men ikke der borte, ikke gå på gresset kun på stien, ikke lov å lene seg inntil den stolpen fordi en som gjorde det i fjor ramla og knakk håndleddet og ikke noe sted er dette tydeligere enn på Coachella.