Får betalt nærmere 30 millioner kroner for «Friends»-mimring

I dag slipper HBO TV-øyeblikket som ingen trodde skulle komme.

Ross, Rachel, Chandler, Monica, Phoebe og Joey – eller David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow og Matt LeBlanc som de egentlig heter – skal samles for å mimre i én enkeltstående episode.

Ifølge traileren blir det selvfølgelig gråtefjes, gjensynsfjes, men også et og annet botox-fjes når 90-tallstjernene møtes 17 år etter de traff hverandre sist i samme setting.

Strømmekrig

Serieskaper Martha Kauffman, som i 2018 sa til NRK at det «aldri kom til å skje» har også utelukket «reunion»-prosjektet flere ganger tidligere. Det har også skuespillerne, som gang på gang har nektet for at det var en realitet.

Nå skjer det likevel. Penger og lansering av en strømmetjeneste er noe av årsaken.

Knut Kristian Hauger følger nøye med på strømmemarkedet. Foto: Eivor Eriksen

– Dette gjør HBO for å styrke seg i den stadig hetere krigen som nå utspiller seg mellom Netflix, Disney og HBO om verdens strømmeabonnenter, sier Kampanje-redaktør Knut Kristian Hauger.

For det hele er en diger markedsføringskampanje. Samme dagen som «Friends Reunion» slippes på HBO, lanserer de sin nye strømmetjeneste HBO Max i USA. En tjeneste som kommer til Norge senere i år (jada, du kan se «Friends Reunion» på HBO Nordic i mellomtiden).

– Det kan både rekruttere nye abonnenter og få eksisterende abonnenter som ikke kjenner serien til å bli værende på HBO, sier Hauger.

Inntjenende mimring

Når den avsluttende episoden av «Friends», eller «Venner for livet» som den het i Norge, ble sendt i 2004 hadde de seks vennene skrevet TV-historie. Og inntjeningshistorie. Skuespillerne tjente en million dollar per episode i seriens tre siste sesonger.

Denne gangen skal de, ifølge nettstedet Deadline, få nærmere 4 millioner dollar, altså rundt 30 millioner kroner, for å mimre sammen.

– Det er ikke alltid det er like artig å møte gamle klassekamerater og rippe opp i gammel moro, men som TV-event vil det sikkert samle store seermasser, tror Kampanje-redaktøren.

Kai Hanno Schwind er medieviter ved Høyskolen Kristiania og har skrevet bok om «Friends»-fenomenet.

Han er spent på hva vi får servert i spesialepisoden, og håper de seks vennene vil gi oss akkurat det vi trenger:

Kai Hanno Schwind har skrevet boken «Friends – A Reading of the Sitcom». Foto: L. Rohrbeck

– Etter over ett år med pandemi så trenger vi kanskje å møte de gamle vennene igjen og se hvordan de har det. Og forhåpentligvis ha det hyggelig sammen med dem, sier han.