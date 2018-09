«Friends»-skaperen til NRK: – Aner ikke hvorfor serien fortsatt er populær

22. september 1994: Komiserien «Friends» sendes for aller første gang på tv i USA.

26. september 2018: Skaper og manusforfatter Marta Kauffmann er i Oslo på Nordiske seriedager, for å snakke om hvorfor «Friends» fortsatt strømmes på Netflix og sendes på tv – 24 år etter.

– Jeg aner virkelig ikke. Min datter og vennene hennes fant «Friends» på Netflix, og trodde det var en serie om 90-tallet, ikke fra 90-tallet, sier hun til NRK på spørsmål om hva det er som stadig gjør serien populær på tv-skjermer verden over.

Livene og romansene til de seks vennene Ross, Rachel, Joey, Monica, Chandler og Phoebe i New York fikk en levetid på ti sesonger. Ettermælet deres har vart enda lenger.

– Jeg tror bare det var skjebnen. Det var de riktige skuespillerne, de rette manusforfatterne, på riktig sted til riktig tid med riktig show. Folk ville bli venner med disse karakterene. Det skapte en følelse av glede, og ble som trøstemat for folk, sier Kauffman.

Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross), Courteney Cox (Monica), Matt LeBlanc (Joey) og Lisa Kudrow (Phoebe) spilte den populære vennegjengen i «Friends». Foto: NBC

Skapte press

Om «Friends» ble trøstemat, er tv-seerne fortsatt ikke mette. Det hadde Kauffman aldri ventet.

– Jeg husker vår første øving med alle skuespillerne på sett, og at jeg da tenkte at dette var noe spesielt. Men jeg trodde aldri serien ville bli en kommersiell suksess, sier hun.

Kauffman sier selv at hun ikke opplevde suksessen på kroppen.

– For meg var det jobb, der jeg var til sent på kvelden, stadig tenkte på neste episode og som jeg alltid skrev notater til. Jeg elsket jobben, men jeg opplevde ikke suksessen slik skuespillerne gjorde det, sier hun.

«Friends» Ekspandér faktaboks TV-serien Friends gikk i ti sesonger fra 1994-2004. Den norske tittelen på serien er Venner for livet.

Seriens hovedforfattere var Marta Kauffman og David Crane.

I de ni årene serien ble sendt på TV2 ble den svært populær - 650 000 så gjennomsnittlig hver episode.

Serien handlet om seks venner spilt av Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc og David Schwimmer.

Serien har vunnet en rekke priser. I 2003 mottok Jennifer Aniston Golden Globe for beste kvinnelige hovedrolle i TV-serie for karakteren Rachel Green. Kilde: SNL/IMDB

Først i tiden etter seriens siste episode i mai 2004, har Kauffman høstet frukter av suksessen. Den har vist seg å være bittersøt. «Friends» har åpnet dører, men har også blitt en milepæl alt hun har gjort siden har måttet tåle sammenligning med.

– Visst søren har den skapt press. Jeg visste da showet sluttet at jeg ikke kunne konkurrere med «Friends», og bestemte meg egentlig for aldri å lage komedier med halvtime lange episoder igjen. Jeg forventer ikke å noen gang oppleve samme suksess igjen, sier hun.

I tiden etter «Friends», har Kauffman blant annet stått bak den Emmy-nominerte dramaserien «Grace and Frankie».

Kritikk og ros

Med en ny generasjon seere, har også seriens behandling av temaer som homofili, transpersoner og kjønnsroller møtt kritikk.

Kauffman mener «Friends» var et produkt av sin tid, og at man ikke var like opplyst om disse problemstillingene den gang som i dag.

Flest tilbakemeldinger får hun imidlertid fra fansen.

– Det føles veldig spesielt å høre baseballspillere fra Latin-Amerika som sier de lærte engelsk ved å se på serien, og folk som forteller at serien har hjulpet dem gjennom vanskelige tider. Slike ting rører meg veldig, sier hun.

Håper på reunion – men ikke med «Friends»

Hun beskriver tiden på settet som en fantastisk morsom, men ekstremt hektisk tid. Fortsatt håper deler av fansen på en ny runde med vennegjengen i New York.

Det er imidlertid uaktuelt, bekrefter Kauffman.

– Showet handler om en tid i livet der venner er familien din, og ting endrer seg etter at man får barn og den slags. Det var den tiden showet handlet om. Det er ingenting vi kan gjøre som vil matche det igjen, sier hun.

Det er imidlertid én reunion hun gjerne ønsker: Å jobbe med David Crane igjen, som hun gjennom 27 år skapte og lagde «Friends» med.

– Vil et nytt samarbeid mellom dere ende i noe i nærheten av «Friends»?

– Haha. Bedre.