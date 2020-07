Falsk lyd på fotballkamper irriterer supportere

Fraværet av publikum på arenaene i de største europeiske ligaene har fått TV-kanalene til å tenke kreativt. Ferdiginnspilt jubling og piping, som er hentet fra fotballspillet FIFA, legges på manuelt mens kampene spilles. Målet er at folk hjemme i stua skal få en atmosfære som minner om en fotballkamp før korona.

Men seerne er delt i saken. På TV 2 Sumo får man selv bestemme om man vil se kampen fra Premier League med eller uten lydpålegg. Under siste serierunde søndag var det en ørliten overvekt som valgte å se Manchester United – Leicester uten tilført publikumsstøy.

Samtidig har tre av fire seere i England valgt å følge kampene med falsk lyd, og i Spania er det lignende tall for toppserien La Liga.

– Vi er ikke på kamp for å lage bra TV

TV 2-kommentator Kasper Wikestad skjønner veldig godt at mange ønsker å se kampene med lydpålegg.

TV 2-kommentator Kasper Wikestad liker best kamper med lydpålegg, men skjønner supporterenes frustrasjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det er forskjell på ekte stemning og fake lyd. Så inntil vi er tilbake på tribunen som normalt så vil ikke fotballen være det samme, sier Gjert Moldestad, som er talsmann i Norsk Supporterallianse. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Opplevelsen blir mye bedre. Man begynte jo å vise Bundesliga i Tyskland uten pålagt lyd, og det gir mer en treningskampfølelse. Det blir en mye flatere og mattere opplevelse. Jeg foretrekker pålagt lyd både når jeg ser på kamper og når jeg kommenterer, sier han.

I Norge vises ikke Eliteserien med falsk jubel og støy fra publikum. Der får de også slippe inn inntil 200 supportere på kamper, som er med på å skape naturlig lyd.

Dette faller i god jord hos Norsk supporterallianse, som ikke har all verden til overs for at supportere erstattes med kunstig jubel og piping i enkelte fotballigaer.

– Man prøver altså å erstatte en essensiell del av fotballen, nemlig supporternes stemning, med lyd laget på en datamaskin. Supportere kan ikke erstattes, og det kan heller ikke ekte stemning. Vi er ikke på kamp for å lage bra TV, vi er der for å støtte klubbene våre, noe klubbene tydelig har sagt at de savner, sier talsmann Gjert Moldestad.

– Er ikke det med på å gi en mer levende opplevelse?

– Nei, tvert imot. For det er ikke supportere på tribunen bare fordi en datamaskin har lagt til fake lyd. Det er som å se reiseprogram på TV og tro at en har vært på ferie i Syden, sier han.

Kasper Wikestad har ingen problemer med å skjønne supporternes hjertesukk.

– Det er ekstremt viktig at supportere ikke marginaliseres, for de er det viktigste fotballen har. At deres rolle skal bli mindre viktig med den pålagte publikumslyden er veldig synd.

Virtuelt publikum

I Spania har man gått enda et skritt lengre og valgt å legge på et virtuelt publikum der det egentlig er tomme tribuner. Leverandør er det norske selskapet Vizrt.

– Dette er for å unngå tomme tribuner og prøve å skape en bedre stemning på tv-sendingen, ikke for å lure folk, sier Petter Ole Jakobsen til Aftenposten.

Slik ser det ut når La Liga viser fotballkamper med et datagenerert publikum på kortsiden bak mål. Foto: Skjermdump, TV 2

Og når baseball-sesongen innledes i USA vil TV-kanalen Fox også ta i bruk en løsning med datagenererte tilskuere.

For Kasper Wikestad grenser dette til å bli litt i overkant.

– Det ser ikke veldig bra ut. Jeg tror ikke det er veien å gå før man får det enda bedre. Samtidig er man da i ferd med dra strikken for langt med tanke på tilskuernes betydning. For det er greit å ha en påminning om at vi er inne i en spesiell tid, at det ikke er supportere på tribunene, og at de er dypt, dypt savnet.