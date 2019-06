53 prosent av dem som planlegger sommerferie i år skal til utlandet, det er en nedgang på fem prosentpoeng fra i fjor, viser en undersøkelse fra næringslivsorganisasjonen Virke Reiseliv.

– Det skyldes nok at folk satser på en reprise av den fantastiske sommerne vi hadde i Norge i fjor, sier leder i Virke Reiseliv Astrid Bergmål til NRK.

Samtidig øker antallet som ønsker å bruke høstferien i utlandet fra 54 prosent i fjor til 57 i år.

– Når flere velger å bli i Norge i sommer, er det kanskje ikke så rart de ønsker solgaranti i høstferien i stedet, legger hun til.

Kan gå på en vær-smell

Statsmeteorolog Kristen Gislefoss har ingen klare spådommer om årets sommervær som gjøre Norgesferien verdt det.

– Det er ingen sammenheng mellom fjorårets varme vær og sommerværet i år, og statistisk sett er det ikke veldig sannsynlig at vi får en reprise av forårets vedvarende solskinn.

Bergmål tror at mange vil kaste seg på en utenlandsferie i siste liten, dersom badetemperaturene her hjemme ikke holder mål.

Flyskam påvirker ikke ferievanene

Den siste tiden har flyskam preget reiselivsdebatten, men det ser Virke ikke utslag for på tallene i deres undersøkelse.

I desember svarte 33 prosent at miljøhensyn var styrende for valg av destinasjon og produkt, og nå svarte 32 prosent det samme i Virkes undersøkelse.

Heller ikke undersøkelsen til Respons Analyse for Fremtind Forsikring viser at klimahensyn er styrende for nordmenns reiseplaner.

Nesten halvparten, 48 prosent av de spurte oppgir at de ikke tenker på miljø og klimautslipp i det hele tatt når de velger sommerferie. De som bryr seg minst om dette er de som bor i Oppland og Hedmark.

Kun 17 prosent sier klimautslipp gjør at de blir i Norge eller unngår å fly, og de fleste av disse bor i Oslo og Buskerud.

Tyrkia på vei tilbake

Danmark er feriefavoritt ifølge Virke Reiseliv. Deretter følger Spania, Sverige, Hellas og Italia. Nordmenn er nå også på vei tilbake til Tyrkia etter noen år med færre reiser dit.

– Etter noen år med uroligheter oppleves det nå trygt å reise tilbake, og da er det mange som gjør det, utdyper Bergmål.

Bruker mindre penger

Nordmenn planlegger å bruke 6 prosent mindre penger i ferien i år enn i fjor. Det viser en undersøkelse fra Respons Analyse for SpareBank 1. Beløpet var på 17.866 kroner i fjor, mens i år planlegger nordmenn å bruke 16.713 kroner i gjennomsnitt.

– Flere er mer forsiktige i inngangen til sommeren enn i fjor. I motsetning til i fjor har vi nå fått renteoppgang. Da føler folk et behov for å være mer forsiktig, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1.

Det blir dessuten billigere sommerferier når flere blir hjemme i Norge. De som reiser utenlands bruker nærmere tre ganger så mye som de som ferierer i hjemlige strøk.